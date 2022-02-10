【領展823】領展夥OxfordProperties組合資公司　斥33億購澳洲5商廈組合（附項目圖）

▲ 【領展823】領展夥OxfordProperties組合資公司 斥33億購澳洲5商廈組合

領展 （00823） 宣布，夥Oxford Properties組合資公司，共同持有Investa Gateway Office（IGO）旗下位於澳洲悉尼及墨爾本中央商務區之優質商廈物業。領展佔合資公司49.9%權益，收購價為5.96億澳元（約33億港元），集團將以內部現金和債務融資作出相關投資。交易預期今年上半年完成。

IGO目前持有5個商廈項目，估值為11.311億澳元，平均出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期為5.8年。截於2021年12月底，投資組合49.9%的租金收入淨額為4,960萬澳元，其中專業服務及金融服務領域的租戶貢獻70%以上租金收入。

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領展行政總裁王國龍表示，澳洲經濟抗逆力強，而這次投資於澳洲其中一個最優質及具規模的辦公室物業組合，符合集團「2025願景」所規劃的增長戰略。領展指，收購事項有助領展現有投資組合的地域及資產多元化，與領展位於澳洲之其他收購事項相輔相成，符合目前領展的投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。

Oxford Properties澳洲項目主管 Alec Harper稱，Oxford Properties看好澳洲的長遠前景，將把今次交易中所得的資金重新配置到旗下澳洲主要辦公室的開發計劃及建後出租項目。

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