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【領展823】領展夥加退休基金斥33億購澳洲5商廈　王國龍：若合作夥伴退出、領展有優先購買權（第二版）

股市 12:21 2022/02/10

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【領展823】領展夥加退休基金斥33億購澳洲5商廈　王國龍：若合作夥伴退出、領展有優先購買權（第二版）

領展 （00823） 宣布，夥加拿大安大略省退休基金Oxford Properties組合資公司，共同持有Investa Gateway Office（IGO）旗下位於澳洲悉尼及墨爾本中央商務區之優質商廈物業。領展佔合資公司49.9%權益，收購價為5.96億澳元（約33億港元），集團將以內部現金和債務融資作出相關投資。交易預期今年上半年完成。

領展王國龍講如何應付疫苗通行證【下一頁】

行政總裁王國龍指，澳洲物業市場的特色是很多項目不會由一個基金全資擁有，現時與Oxford Properties合作，好處是未來若Oxford Properties想離開，領展會有項目優先購買權，而且若Oxford Properties有其他項目想出售，領展也有優先考慮權，而且今次收購也可以讓領展在澳洲悉尼慢慢增加核心CBD的寫字樓投資。

IGO目前持有5個商廈項目，估值為11.311億澳元，平均出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期為5.8年。截於2021年12月底，投資組合49.9%的租金收入淨額為4,960萬澳元，其中專業服務及金融服務領域的租戶貢獻70%以上租金收入。

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王國龍：澳洲零售市道與香港相似

王國龍稱，澳洲的物業市回報穩定，這是領展增加投資澳洲的原因，而且澳洲的零售市道與香港相似，均同時倚靠本土經濟及旅客，現時澳洲經濟持續向好，同時澳洲政府已公告，將於2月21日開放予已接種疫苗旅客，相信會帶動當地旅遊業，故收購事項有助領展現有投資組合的地域及資產多元化，也與領展位於澳洲之其他收購事項相輔相成。

首席策略總監丘兆祺指，連同是次收購，領展的香港、內地及海外物業比重，分別為77%、17%及6%，故海外物業仍有空間去增加比重。

Oxford Properties澳洲項目主管 Alec Harper稱，Oxford Properties看好澳洲的長遠前景，將把今次交易中所得的資金重新配置到旗下澳洲主要辦公室的開發計劃及建後出租項目。

（第二版加入王國龍評論）

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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港股 領展房產基金（00823） 收購 物業 組合 基金 商廈 澳洲 悉尼 墨爾本

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