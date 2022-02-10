▲ 【美企業績】Uber上季扭虧勝預期 訂車收入大增逾五成、盤後升逾5%

網上約車平台Uber（美：UBER）公布，上季經調整每股盈利為0.44元，市場預期蝕0.36美元；收入升83%至57.8億元，勝市場預期的53.4億美元，總預訂量按年大增51%至259億美元，達指引上限。經調整EBITDA為8600萬美元，亦超出指引。

業績公布後，Uber在盤後時段股價升約5.8%，報42.5美元。

投資Grab和Aurora等獲利14億 抵銷滴滴估值損失

公司上季利潤為8.92億美元，當中包括來自Grab和Aurora的股票投資淨得益14億美元，並抵銷來自滴滴的估值虧損。

Uber上季流動業務收入22.8億美元，按年升55%；運送業務收入24億美元，按年升78%，貨運業務收入大增近2.5倍至10.8億美元。行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，新冠疫情影響集團上季業務表現，但訂車業務開始反彈，最近數周的總訂車量按月升25%，並重返疫情前水平，而運送業務經調整EBITDA亦錄得盈利。上季運送業務首次錄得EBITDA利潤2500萬元。

上季通過Uber平台訂車數量為17.7億次，按季增長8%，按年升23%，活躍用戶量按季增加8%至1.18億個，按年升27%；活躍司機收益為95億元，按年升56%。

Uber預期，首季預訂收益介乎250億至260億元，EBITDA利潤介乎1億至1.3億元，市場分別預期為272.9億元與1.49億元。

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編輯：姚卓然