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【港股市況】恒生指數高開220點重上二萬五　阿里巴巴升逾3%、保利協鑫升逾8%（不斷更新）

股市 09:43 2022/02/10

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚續向好，港股承接升勢，恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；百勝中國 （09987） 升半成；保利協鑫 （03800） 升逾8%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢：

【09：43】藥明生物 （02269） 續跌逾2%；藥明康德 （02359） 跌0.6%。

【09：42】大市升幅收窄至約15點。

【09：37】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，低見58.3元。

【09：34】港股開市後升幅收窄至約百點，恒指最新升109點，報24939點。

【09：23】恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；百勝中國 （09987） 升半成；保利協鑫 （03800） 升逾8%。

【3800】保利協鑫研內地上市　「股東利益最大化」

【09：11】恒指黑期升約237點，報25025點，道指期貨跌4點，報35764點。

【08：52】【國際保險股】宏利上季核心盈利增兩成　季度股息增18%、擬推回購計劃

【08：47】【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果　中移動A股納入中國A股在岸指數

【08：21】【濠賭股】美高梅上季收入升3%　兩原因致經調整物業EBITDAR大減88%

【08：20】【新股IPO】樂普生物2157今日起招股　一手入場費約7454元

【07：45】【開市9點半】中移動A股升一成停板　本周百億成交追買H股

【07：45】港股ADR收報25062點，升232點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.91元，較港收市價低0.39元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報490.66元，較港收市價高7.86元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.21元，較港收市價高4.41元或3.7。

更多ADR及中概股收市

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    +2

【07：30】聯儲局官員對於加息、通脹及經濟增長的觀點較市場溫和及樂觀，債息回落，美股向好，道指最多漲361點。道指收市升305點或0.86%，報35768點；標指升65點或1.45%，報4587點；納指升295點或2.08%，報14490點。

即睇美股收市

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    +6
    +5

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【3800】保利協鑫研內地上市　「股東利益最大化」、股價高開8%
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