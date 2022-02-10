【港股市況】恒生指數午後轉升　內房股造好、中海外升近4%破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日高開低走，二萬五得而復失。恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口，惟開市後走勢向下，半日倒跌119點，報24710點，成交678億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；中移動 （00941） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 續跌逾7%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【15：34】恒指尾市靠穩升18點，報24848點。

【15：03】上證全日升近0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌近2%。

【14：48】【內房危機】融創調整組織架構 由7大區域調為9大區域 股價升9%

【14：41】長和 （00001） 升3%，高見58.75元。

【14：37】恒指轉升約20點，報24850點。

【14：29】融創 （01918） 午後升幅擴大至逾9%，高見10.56元。

【14：25】大市跌幅收窄至約20點。

【14：22】滙豐 （00005） 跌逾1%；渣打 （02888） 跌近2%；恒生 （00011） 跌0.2%；東亞 （00023） 跌0.7%；中銀香港 （02388） 跌近0.5%。

【14：14】美團 （03690） 轉升近0.1%。

【13：58】ATMXJ午後續個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；京東 （09618） 靠穩升0.1%。騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：45】京東健康 （06618） 午後跌幅擴大至逾9%，低見60.7元。至於阿里健康 （00241） 逆市升2%；平安好醫生 （01833） 暫無升跌。

【13：38】中國油氣 （00702） 午後升幅擴大至逾1.5倍，高見0.345元。

【13：37】【【互聯網監管】網信辦等四部門與騰訊阿里小米京東等互聯網企業會談 肯定科企推動經濟發展的作用

【13：31】【資源股】LME鋁價續創2008年7月新高 資源股逆市起飛、附中信證券推薦名單

【13：23】內房股逆市造好，中海外 （00688） 破頂升近4%；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升3%；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 、世茂 （00813） 升6%。

【13：03】港股午後初段跌約70點，報24758點，跌72點。

【12：10】【疫苗通行證】領展王國龍：出入口只需貼QR code故增聘少量員工便可應付 收緊防疫措施影響租戶生意及租金收入

【12：00】恒生指數未企穩二萬五，半日倒跌119點，報24710點，成交678億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；中移動 （00941） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 續跌逾7%。

【11：55】【中美摩擦】美國FDA據報對中國研發藥物表達擔憂 或暫不批准引入

【11：48】港股中午收市前跌約110點，報24721點。

【11：44】上證半日跌0.1%；深證跌0.8%；創業板指跌2.4%。

【11：24】大市跌幅擴大至約160點，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.9%。

【11：12】宏利 （00945） 股價績後向好，升逾1%，破頂高見165.8元。

【11：09】報道指發改委昨出手壓煤價，煤炭股個別發展，神華 （01088） 升近1%；兗礦能源 （01171） 跌0.3%；中煤能源 （01898） 升0.8%。

【11：03】阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，大市則跌近100點，報24741點，跌89點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴成立企業管理合夥企業 註冊資本8億人幣

【10：56】融創中國 （01918） 股價逆市升逾7%，高見10.5元。

【10：48】中國氣油控股 （00702） 飈升1.3倍，高見0.315元。中國油氣控股擬獲中財誠發集團入股，或觸發全面要約。

【異動股】中國油氣控股爆升1.4倍 獲國企洽商入股重組債務、或觸發全購

【10：40】【疫苗通行證】D類餐飲處所今起「疫苗通行證」 餐飲股隨大市回吐

【10：38】平保 （02318） 股價逆市升逾1%，高見66.55元。

【內險股】平保半年間已回購約7777萬股A股 期內股價錄2%升幅

【10：36】【REITs】ESR完成收購上海大都市圈的物流及工業資產組合 總建築面積逾55萬平方米

【10：29】疫情受惠股個別發展，香港科技探索 （01137） 逆市升近3%，高見8.68元；CEC國際 （00759） 跌逾1%，低見0.71元。

【10：27】京東健康 （06618） 跌近6%，低見62.7元。

【10：26】恒指最新跌綫65點，報24765點，二萬五未能企穩。

【10：07】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.3%。

【10：01】【領展823】領展夥OxfordProperties組合資公司 斥33億購澳洲5商廈組合

【09：58】恒大 （03333） 股價逆市升逾4%，高見1.79元。

【恒大3333】恒大許家印：今年目標交樓60萬套 絕不允許賤賣公司資產

【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券 套現2.85億

【09：53】滙豐 （00005） 最新跌近2%。大市轉跌約10點，報24818點。

【09：51】小鵬汽車 （09869） 股價再升半成，高見161.8元。

【09：46】世茂 （00813） 早段升逾3%，高見6.01元。

【內房危機】世茂據報獲批延遲償還2億美元貸款

【09：43】藥明生物 （02269） 續跌逾2%；藥明康德 （02359） 跌0.6%。

【09：42】大市升幅收窄至約15點。

【09：37】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，低見58.3元。

【09：34】港股開市後升幅收窄至約百點，恒指最新升109點，報24939點。

【09：23】恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；百勝中國 （09987） 升半成；保利協鑫 （03800） 升逾8%。

【3800】保利協鑫研內地上市 「股東利益最大化」

【09：11】恒指黑期升約237點，報25025點，道指期貨跌4點，報35764點。

【08：52】【國際保險股】宏利上季核心盈利增兩成 季度股息增18%、擬推回購計劃

【08：47】【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果 中移動A股納入中國A股在岸指數

【08：21】【濠賭股】美高梅上季收入升3% 兩原因致經調整物業EBITDAR大減88%

【08：20】【新股IPO】樂普生物2157今日起招股 一手入場費約7454元

【07：45】【開市9點半】中移動A股升一成停板 本周百億成交追買H股

【07：45】港股ADR收報25062點，升232點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.91元，較港收市價低0.39元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報490.66元，較港收市價高7.86元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.21元，較港收市價高4.41元或3.7。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】聯儲局官員對於加息、通脹及經濟增長的觀點較市場溫和及樂觀，債息回落，美股向好，道指最多漲361點。道指收市升305點或0.86%，報35768點；標指升65點或1.45%，報4587點；納指升295點或2.08%，報14490點。

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責任編輯：梁浩碩