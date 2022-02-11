  • 17°C
香港時間 : 2022211日 (五) 05:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指ADR+夜期】夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）

股市 05:12 2022/02/11

分享：

美國通脹40年最強，按年達7.5%，由於投資回報跑輸通脹，機構客急沽美債，令債息抽高，突破2厘水平，科技股受壓，夜期一度跌233點，其後倒升162點，收市跌34點，收報24956點。滙豐 （00005） ADR較港高0.5%，折算收報59.05港元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 59.05 +0.5%
美團ADR 229.76 -1.4%
騰訊ADR 476.74 -1.6%
阿里巴巴美股 120.80 -1.1%
    點擊圖片放大
    +4
    +3

港股繼續挑戰25000關，但恒指夜期早段下跌。北水今日轉為走資0.6億元，個股方面，中移動 （00941） 遭大手沽出11.3億元，騰訊 （00700） 亦有7.5億元淨沽；淨流入方面，藥明生物 （02269） 、小鵬 （9868） 則各有逾4億元及3億元淨入。

北水資金流向

    點擊圖片放大

港股反覆向上，惟未能企穩二萬五。恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口，開市後走勢向下，半日倒跌119點，午後再轉升，恒生指數收報24924點，升94點，成交1291億元。阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；中移動 （00941） 回吐逾2%，京東健康 （06618） 跌逾9%。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

財經日誌：

    點擊圖片放大

即市走勢：

【03：00】夜期一度跌233點，其後倒升162點，收市跌34點，收報24956點。

【22：16】夜期在數據公布後急跌226點

【18：36】恒指夜期跌58點，報24932點，高水8點。

【16：10】恒生指數收報24924點，升94點，成交1291億元。阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；中移動 （00941） 回吐逾2%，京東健康 （06618） 跌逾9%。

【16：00】恒生指數U盤前升48點，報24878點。

【15：50】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾2%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升1%；小米 （01810） 升0.2%；騰訊 （00700） 則偏軟跌0.4%。

【騰訊700】騰訊據報將騰訊影業主體併入企業發展事業群　聚焦主旋律影視作品「承擔更多社會責任」

【15：34】恒指尾市靠穩升18點，報24848點。

【15：03】上證全日升近0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌近2%。

【14：48】【內房危機】融創調整組織架構　由7大區域調為9大區域　股價升9%

【14：41】長和 （00001） 升3%，高見58.75元。

【14：37】恒指轉升約20點，報24850點。

【14：29】融創 （01918） 午後升幅擴大至逾9%，高見10.56元。

【14：25】大市跌幅收窄至約20點。

【14：22】滙豐 （00005） 跌逾1%；渣打 （02888） 跌近2%；恒生 （00011） 跌0.2%；東亞 （00023） 跌0.7%；中銀香港 （02388） 跌近0.5%。

【14：14】美團 （03690） 轉升近0.1%。

【13：58】ATMXJ午後續個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；京東 （09618） 靠穩升0.1%。騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：45】京東健康 （06618） 午後跌幅擴大至逾9%，低見60.7元。至於阿里健康 （00241） 逆市升2%；平安好醫生 （01833） 暫無升跌。

【13：38】中國油氣 （00702） 午後升幅擴大至逾1.5倍，高見0.345元。

【13：37】【互聯網監管】網信辦等四部門與騰訊阿里小米京東等互聯網企業會談　肯定科企推動經濟發展的作用

【13：31】【資源股】LME鋁價續創2008年7月新高　資源股逆市起飛、附中信證券推薦名單

【13：23】內房股逆市造好，中海外 （00688） 破頂升近4%；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升3%；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 、世茂 （00813） 升6%。

【13：03】港股午後初段跌約70點，報24758點，跌72點。

【12：10】【疫苗通行證】領展王國龍：出入口只需貼QR code故增聘少量員工便可應付　收緊防疫措施影響租戶生意及租金收入

【12：00】恒生指數未企穩二萬五，半日倒跌119點，報24710點，成交678億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；中移動 （00941） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 續跌逾7%。

【11：55】【中美摩擦】美國FDA據報對中國研發藥物表達擔憂　或暫不批准引入

【11：48】港股中午收市前跌約110點，報24721點。

【11：44】上證半日跌0.1%；深證跌0.8%；創業板指跌2.4%。

【11：24】大市跌幅擴大至約160點，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.9%。

【11：12】宏利 （00945） 股價績後向好，升逾1%，破頂高見165.8元。

【11：09】報道指發改委昨出手壓煤價，煤炭股個別發展，神華 （01088） 升近1%；兗礦能源 （01171） 跌0.3%；中煤能源 （01898） 升0.8%。

【11：03】阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%，大市則跌近100點，報24741點，跌89點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴成立企業管理合夥企業　註冊資本8億人幣

【10：56】融創中國 （01918） 股價逆市升逾7%，高見10.5元。

【10：48】中國氣油控股 （00702） 飈升1.3倍，高見0.315元。中國油氣控股擬獲中財誠發集團入股，或觸發全面要約。

【異動股】中國油氣控股爆升1.4倍　獲國企洽商入股重組債務、或觸發全購

【10：40】【疫苗通行證】D類餐飲處所今起「疫苗通行證」　餐飲股隨大市回吐

【10：38】平保 （02318） 股價逆市升逾1%，高見66.55元。

【內險股】平保半年間已回購約7777萬股A股　期內股價錄2%升幅

【10：36】【REITs】ESR完成收購上海大都市圈的物流及工業資產組合　總建築面積逾55萬平方米

【10：29】疫情受惠股個別發展，香港科技探索 （01137） 逆市升近3%，高見8.68元；CEC國際 （00759） 跌逾1%，低見0.71元。

【10：27】京東健康 （06618） 跌近6%，低見62.7元。

【10：26】恒指最新跌綫65點，報24765點，二萬五未能企穩。

【10：07】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.3%。

【10：01】【領展823】領展夥OxfordProperties組合資公司　斥33億購澳洲5商廈組合

【09：58】恒大 （03333） 股價逆市升逾4%，高見1.79元。

【恒大3333】恒大許家印：今年目標交樓60萬套　絕不允許賤賣公司資產

【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億

【09：53】滙豐 （00005） 最新跌近2%。大市轉跌約10點，報24818點。

【09：51】小鵬汽車 （09869） 股價再升半成，高見161.8元。

【09：46】世茂 （00813） 早段升逾3%，高見6.01元。

【內房危機】世茂據報獲批延遲償還2億美元貸款

【09：43】藥明生物 （02269） 續跌逾2%；藥明康德 （02359） 跌0.6%。

【09：42】大市升幅收窄至約15點。

【09：37】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，低見58.3元。

【09：34】港股開市後升幅收窄至約百點，恒指最新升109點，報24939點。

【09：23】恒生指數開報25050點，升220點，重上25000關口。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；百勝中國 （09987） 升半成；保利協鑫 （03800） 升逾8%。

【3800】保利協鑫研內地上市　「股東利益最大化」

【09：11】恒指黑期升約237點，報25025點，道指期貨跌4點，報35764點。

【08：52】【國際保險股】宏利上季核心盈利增兩成　季度股息增18%、擬推回購計劃

【08：47】【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果　中移動A股納入中國A股在岸指數

【08：21】【濠賭股】美高梅上季收入升3%　兩原因致經調整物業EBITDAR大減88%

【08：20】【新股IPO】樂普生物2157今日起招股　一手入場費約7454元

【07：45】【開市9點半】中移動A股升一成停板　本周百億成交追買H股

【07：45】港股ADR收報25062點，升232點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.91元，較港收市價低0.39元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報490.66元，較港收市價高7.86元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.21元，較港收市價高4.41元或3.7。

更多ADR及中概股收市

    • 點擊圖片放大
    +2

【07：30】聯儲局官員對於加息、通脹及經濟增長的觀點較市場溫和及樂觀，債息回落，美股向好，道指最多漲361點。道指收市升305點或0.86%，報35768點；標指升65點或1.45%，報4587點；納指升295點或2.08%，報14490點。

即睇美股收市

    • 點擊圖片放大
    +6
    +5

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【美股市況】布拉德挺7月初前累計加息1厘 道指瀉逾500點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】布拉德挺7月初前累計加息1厘 道指瀉逾500點（不斷更新）
【美股市況】布拉德挺7月初前累計加息1厘 道指瀉逾500點（不斷更新）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【恒指ADR+夜期】夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款