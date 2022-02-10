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【高息股攻略】宏利派0.33加元　股息率升到4.5厘　擬推回購計劃

股市 16:39 2022/02/10

分享：

宏利第四季季度普通股股息上調18%至0.33加元，全年派息1.22加元。

宏利 （00945） 公布業績，單計第四季，收入淨額升16.9%至21億加元，核心盈利為17億加元，按固定匯率基礎計算，按年增長20%，新造業務價值錄得5.55億加元，按年增長17%。第四季的季度普通股股息上調18%至0.33加元，全年股息1.22加元，現價股息率升至4.5厘。又推出「常規發行人要約」計劃，藉以回購不多於已發行流通的普通股的5％。

宏利股價今升約1.7%，並以接近全日最高位收市，最後收報165.7元，創2008年10月新高。

宏利去年全年收入淨額按年升20%至71億加元，創下新高，並錄得65億加元的核心盈利，按固定匯率基礎計按年增長26%，新造業務價值錄得22億加元，按年增長31%，

宏利去年年度化保費等值銷售額錄得61億加元，按年增長13%，全球財富與資產管理業務的淨流入亦增長兩倍至279億加元，「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率為142%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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編輯：姚卓然

港股 宏利金融－S（00945） 業績公布 保險行業
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