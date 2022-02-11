  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (五) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】樂普生物2157招股、入場費約7454元　國際配售已超額認購

新股IPO 12:20 2022/02/11

分享：

【新股IPO】樂普生物2157今日起招股　一手入場費約7454元

樂普生物 （新上市編號：02157） 2月10日至2月15日招股。生物製藥公司樂普生物計劃發行1.27億H股，一成於香港作公開發售，集資最多9.36億元，招股價介乎6.87元至7.38元，每手1000股，入場費7454.38元。樂普生物預計2月23日掛牌。市場消息指，樂普生物國際配售已超額認購。

樂普生物-B計劃發行1.27億H股，集資最多9.36億元，招股價介乎6.87元至7.38元，每手1000股，入場費7,454.38元﹐預計2月23日掛牌。

樂普生物引入維梧資本及King Star兩位基石投資者

樂普生物為聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業，有八款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

是次招股將引入兩位基石投資者，包括維梧資本及King Star，投資總額達5000萬美元。

所得款項淨額約68.5%將分配為核心產品撥資，6.3%為其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物撥資，15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張其候選藥物管線，9.4%用作一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】薇美姿遞交在港上市申請　去年首三季收入增14.8%至12.3億人幣

相關文章：【新股IPO】貨運平台GOGOX通過上市聆訊　擬集資39億元

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 樂普生物－B（02157） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌179點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美債息升上2厘夜期過山車　阿里騰訊ADR轉跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款