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【新股IPO】樂普生物2157今日起招股　一手入場費約7454元

新股IPO 08:20 2022/02/10

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【新股IPO】樂普生物2157今日起招股　一手入場費約7454元

樂普生物 （新上市編號：02157） 今日（10日）起至2月15日招股。生物製藥公司樂普生物計劃發行1.27億H股，一成於香港作公開發售，集資最多9.36億元，招股價介乎6.87元至7.38元，每手1000股，入場費7454.38元。樂普生物預計2月23日掛牌。

樂普生物為聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業，有八款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

是次招股將引入兩位基石投資者，包括維梧資本及King Star，投資總額達5000萬美元。

所得款項淨額約68.5%將分配為核心產品撥資，6.3%為其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物撥資，15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張其候選藥物管線，9.4%用作一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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