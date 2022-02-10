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【Disney業績】Disney+訂戶增長超預期、樂園業務復甦　迪士尼股價盤後升逾6%

股市 10:08 2022/02/10

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【Disney業績】Disney+訂戶增長超預期、樂園業務復甦

Disney迪士尼（美：DIS）公布季度業績。迪士尼季度收入218.2億美元，高於市場預期的209.1億美元，經調整每股收益1.06美元，亦勝預期的0.63美元。迪士尼股價盤後最新升逾6%，報156.87美元。

Disney+訂閱量超出預期，季度增加近1200萬，總訂閱量達1.298億，而預期則為1.2575億。迪士尼高層曾表示，訂戶增長在下半年將比上半年強勁，原創內容將於今年第四季度在平台上發布。

迪士尼樂園相關收入增一倍

雖然Netflix此前顯示訂戶增長放緩，但迪士尼行政總裁Bob Chapek重申2024年Disney+訂戶將達到2.3億至2.6億的指引。

受惠更多客人參觀其主題公園、入住其品牌酒店及預訂遊輪，迪士尼樂園、體驗和消費品部門季度收入達72億美元，較去年同期的36億美元增長一倍。

2021年下半年關閉大部分迪士尼品牌零售店後，其消費品業務收入下降 8.5%至15億美元。

相關文章：【串流電視大戰】迪士尼Disney+增長遜預期、一度跌逾9%　市值曾被Netflix超越

責任編輯：梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney Disney＋ 迪士尼樂園
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