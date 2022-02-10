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【Disney業績】Disney+訂戶增長超預期、樂園業務復甦　迪士尼盤前升近8%

股市 18:26 2022/02/10

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【Disney業績】Disney+訂戶增長超預期、樂園業務復甦

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布季度業績。華特迪士尼去年第4季度收入218.2億美元，高於市場預期的209.1億美元，經調整每股收益1.06美元，亦勝預期的0.63美元。受惠串流訂閱服務Disney＋訂戶量勝預期、樂園收入回升一倍，華特迪士尼周四股價盤前最新升近8%，報159.59美元。

Disney+訂閱量超出預期，季度增加近1200萬，總訂閱量達1.298億，而預期則為1.2575億。迪士尼高層早前已期望，，更多原創內容第四季度在平台上發布，Disney＋訂戶增長在下半年將比上半年強勁。

迪士尼樂園相關收入增一倍

雖然Netflix此前顯示訂戶增長放緩，但迪士尼行政總裁Bob Chapek重申2024年Disney+訂戶將達到2.3億至2.6億的指引。

受惠更多客人參觀其主題公園、入住其品牌酒店及預訂遊輪，迪士尼樂園、體驗和消費品部門季度收入達72億美元，較去年同期的36億美元增長一倍。

2021年下半年關閉大部分迪士尼品牌零售店後，其消費品業務收入下降 8.5%至15億美元。

相關文章：

【串流電視大戰】迪士尼Disney+增長遜預期、一度跌逾9%　市值曾被Netflix超越

責任編輯：梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney Disney＋ 迪士尼樂園

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