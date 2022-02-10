ARM最可能在納斯達克上市　將對倫敦造成重大打擊

▲ 軟銀CEO孫正義表示，關於ARM上市地點，美國是正在考慮的市場，最有可能的是納斯達克。（法新社資料圖片）

外電報道，軟銀集團CEO孫正義（Masayoshi Son）表示，英國芯片設計公司ARM很可能選擇在納斯達克上市，而非英國本土。分析人士稱，這將對英國政府和倫敦證券交易所造成重大打擊。

較早前，美國芯片商NVIDIA和軟銀集團聯合宣布，雙方已決定終止之前達成的收購ARM交易。交易被取消後，軟銀計劃在2023年3月之前讓ARM上市。

孫正義說：「關於ARM上市地點，美國是我們正在考慮的市場，最有可能的是納斯達克。但無論在哪裡，美國都是我們期待的ARM上市地。」

對於交易失敗，孫正義周二表示：「我們很高興能執行B計劃（ARM上市）。這將是一次大型IPO，將成為半導體行業有史以來規模最大的IPO之一。」

當然，軟銀和ARM也有可能再次選擇兩地上市。對此，軟銀一位發言人向媒體表示，ARM的上市地點目前尚未做出最終決定。倫敦證券交易所拒絶發表評論。

周二，英國議員達倫·瓊斯（Darren Jones）在Twitter上表示：「如果ARM不能在倫敦證券交易所上市，那麼我不確定，還能不能說倫敦是科技公司籌集大量資金的最佳地點。」

ARM的節能芯片架構用於全球約95%的智能手機中。ARM在全球擁有約6,000名員工，其中約3,000人位於英國。

在2016年軟銀以320億美元收購ARM之前，ARM一直在倫敦和紐約兩地上市。

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責任編輯：李勝君