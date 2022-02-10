【三星新機】三星發布會同步推出平板電腦　Galaxy Tab S8售約5,446元起

▲ 三星（Samsung）Galaxy Tab S8系列共3款平板電腦，定價為699美元（約5,446港元）起。（三星官方圖片）

三星（Samsung）在香港時間昨（9日）晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，除了揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，還推出Galaxy Tab S8系列共3款平板電腦，包括Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8+、Galaxy Tab S8 Ultra，盼滿足不同用戶遙距辦公，線上娛樂等需求。

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是次Galaxy Tab S8系列的屏幕刷新率均高達120Hz：

Galaxy Tab S8採用11吋LTPS TFT屏幕

Galaxy Tab S8+採用12.4吋Super AMOLED屏幕

擁有最高配置的Galaxy Tab S8 Ultra，配備14.6吋Super AMOLED大屏幕，並且為Galaxy Tab系列中最薄的機款

三星指，Galaxy Tab S8系列是首款支援Wi-Fi 6E的Samsung平板電腦，比Wi-Fi 6高達兩倍的頻寬。Galaxy Tab S8亦支援45W超快速充電，80分鐘即可恢復100%電量。

Galaxy Tab S8系列售價、規格一覽：

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擁有最高配置的Galaxy Tab S8 Ultra，提供高達16GB RAM＋高達512 GB儲存容量。三款型號亦同時可提供支援高達1TB的microSD記憶卡擴展儲存空間。

三星指，是次該機款更加上Armor Aluminum鋁合金邊框保護，Galaxy Tab S8 Ultra的抗刮性比起Galaxy Tab S7提高30%以上，彎曲的可能性亦降低 40%。Galaxy Tab S8 Ultra更配備了1,200萬像素前置雙鏡頭，及支援4K影像質素。

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至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

記者：張寶燕