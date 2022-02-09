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【新冠保障】確診、隔離可獲現金賠償　一文看清保險公司保障內容

股市 23:58 2022/02/09

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本港疫情嚴峻，單日確診宗數屢創新高。目前，不少保險公司提供新冠額外保障，包含隔離保障、賠償保障、住院現金保障等等，以下簡單介紹數間公司的保障內容。

診斷賠償

恒生保險宣布，進一步提升2019冠狀病毒病的額外保障，2022年1月1日至3月31日指定時期期間，成功投保個人保單之客戶，若合資格保單之受保人由保單冷靜期完結日至4月30日期間，在香港確診2019冠狀病毒病，每位受保人將可獲提供的一筆過現金賠償18萬元。

強制隔離保障

保誠為港人送出2000元資助，即日起至2月底登記。成功登記「強制隔離‧全護資助」，一旦其後被界定為確診個案的密切接觸者，而被送往政府指定的檢疫中心進行強制隔離，可領取支援。

信諾提供每日2,000元賠償（上限14天，只限信諾尊尚醫療保客戶）或一筆過2,000元賠償（只限其他醫療產品）。

住院現金保障

至於今年1月1日前獲恒生保險簽發並仍然生效之個人人壽保單的現有客戶，若合資格保單之受保人在指定時期內，在香港確診2019冠狀病毒病並入院接受治療，可獲提供的住院現金保障每日1,800元（最多45日），或一筆過1.8萬元，以較高者為準。

保柏現有會員均可享有每日港幣800元的「新冠疫苗副作用免費住院現金保障」，長達45日。

藍十字受保人如在保障期內因不幸確診新型冠狀病毒而需住院，公司將為受保人提供每日800港元的額外保障，最長達45日。

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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保險公司 疫情 冠狀病毒 信諾 藍十字 保柏

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