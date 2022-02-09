【北京冬奧】北京冬奧獎牌設計取自古代天文圖　用手摸不留指紋

隨著 2022 年北京冬季奧運會開幕，曾參與北京兩屆奧運獎牌設計工作的中央美術學院教授杭海，日前接受內地媒體《紅星新聞》專訪時，介紹了本屆北京冬奧會的獎牌特色。他透露，獎牌背面的圓環和24個點圖案取自古代天文圖，而獎牌表面更採用特殊工藝，不易留下指紋。

據指本屆北京冬奧會的所有金牌、銀牌與銅牌的設計均以中國古代玉石同心圓玉璧為基礎，以「五環」、「同心圓」的造型，在於向世界傳遞古老中國的智慧，「圓環」的視覺設計是跨越文化隔閡，代表著奧林匹克精神以及團結。讓所有人都能體會到「向心」、「團結」的理念，「疫情面前，我們需要團結一心、共克時艱，所以最終我們也直接把獎牌命名為『五環同心』」。

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杭教授表示，獎牌背面的圓環和24個點圖案取自古代天文圖，代表浩瀚星空，也寓意第24屆冬奧會上群星璀璨，是「天人合一」哲學理念的體現。其他國家的綬帶都用化纖材質，但本屆北京獎牌的綬帶採用絲綢材質。獎牌設計與北京2008年奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應。獎牌正面中心刻有奧運五環標誌，圓環淺刻裝飾紋樣，均來自中國傳統紋樣，其中冰雪紋體現冬奧會的特徵，祥雲紋表達吉祥的寓意。

特別的是，本屆冬奧會獎牌用手摸亦不留指紋。他介紹，獎牌正面借鑒了弦紋玉璧，每一環都做了打凹處理，背面則是星空軌跡，而獎牌表面更採用特殊工藝，不易留下指紋。

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責任編輯：龍紀瑩