【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起

▲ 三星在會上展示旗艦機Galaxy S22系列共三款手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+及Galaxy S22 Ultra。（三星發布會截圖）

來到2022年，5G智能手機戰場依然競爭激烈。為迎戰蘋果、小米等對手，三星搶先在香港時間今（9日）晚上11時舉行2022年首場發布會。三星在會上展示旗艦機Galaxy S22系列共三款手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+及Galaxy S22 Ultra。是次Galaxy S22系列主要提升了夜攝功能，Ultra機款更首度內置S Pen。

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屏幕尺寸方面，Galaxy S22與Galaxy S22+的屏幕規格均有改變。

Galaxy S22屏幕尺寸由上代的6.2吋減至6.1吋，而Galaxy S22+的屏幕規格也從去年的6.7吋降至6.6吋

兩者的屏幕比例較上代稍寛，由上代的20：9，改成是次的19.5：9，更有助於利用手機觀看文件

至於屏幕最大的Galaxy S22 Ultra在此方面則未有改變，保留與上代相同的6.8吋屏幕

是次Galaxy S22系列採用Nightography功能，透過自動多幀處理及AI弱光拍攝，令在極弱光情況下，也能拍出影像更細緻作品。當中S22和S22+的感應器效能提升23%，加上自適應像素技術，有助攝入更多光線及捕捉清晰色彩。

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售價方面，Galaxy S22售799美元（約6,225港元）起，Galaxy S22+售999美元（約7,784港元）起，Galaxy S22 Ultra則定價1,199美元（約9,342港元）。香港上市日期及售價則有待官方公布。

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此外，該企今年繼續秉持環保概念，除了在手機包裝採用海洋塑膠及100%環保紙，Galaxy S22系列的支架更是由廢棄漁網加工而成，內部組件亦加入再生塑膠材料。

三星MX Business執行副總裁兼市務總監Stephanie Choi表示，在產品系列中使用海洋塑膠，可幫助回收超過50噸廢棄漁網。

記者：張寶燕、殷凱怡