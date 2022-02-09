  • 15°C
香港時間 : 2022210日 (四) 00:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起

科技 23:40 2022/02/09

分享：

三星在會上展示旗艦機Galaxy S22系列共三款手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+及Galaxy S22 Ultra。（三星發布會截圖）

來到2022年，5G智能手機戰場依然競爭激烈。為迎戰蘋果、小米等對手，三星搶先在香港時間今（9日）晚上11時舉行2022年首場發布會。三星在會上展示旗艦機Galaxy S22系列共三款手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+及Galaxy S22 Ultra。是次Galaxy S22系列主要提升了夜攝功能，Ultra機款更首度內置S Pen。

【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計

屏幕尺寸方面，Galaxy S22與Galaxy S22+的屏幕規格均有改變。

  • Galaxy S22屏幕尺寸由上代的6.2吋減至6.1吋，而Galaxy S22+的屏幕規格也從去年的6.7吋降至6.6吋
  • 兩者的屏幕比例較上代稍寛，由上代的20：9，改成是次的19.5：9，更有助於利用手機觀看文件
  • 至於屏幕最大的Galaxy S22 Ultra在此方面則未有改變，保留與上代相同的6.8吋屏幕

是次Galaxy S22系列採用Nightography功能，透過自動多幀處理及AI弱光拍攝，令在極弱光情況下，也能拍出影像更細緻作品。當中S22和S22+的感應器效能提升23%，加上自適應像素技術，有助攝入更多光線及捕捉清晰色彩。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

售價方面，Galaxy S22售799美元（約6,225港元）起，Galaxy S22+售999美元（約7,784港元）起，Galaxy S22 Ultra則定價1,199美元（約9,342港元）。香港上市日期及售價則有待官方公布。

全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

此外，該企今年繼續秉持環保概念，除了在手機包裝採用海洋塑膠及100%環保紙，Galaxy S22系列的支架更是由廢棄漁網加工而成，內部組件亦加入再生塑膠材料。

三星MX Business執行副總裁兼市務總監Stephanie Choi表示，在產品系列中使用海洋塑膠，可幫助回收超過50噸廢棄漁網。

記者：張寶燕、殷凱怡

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大
2022/02/09
【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利
2022/02/09
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利
【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀
2022/02/09
【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀
【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場
2022/02/09
【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場

你可能感興趣

【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大
15:50 2022/02/09
【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利
16:18 2022/02/09
【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利
【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀
13:00 2022/02/09
【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀
科技產品 智能手機 Galaxy S Samsung

下一篇文章

【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款