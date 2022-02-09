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【商場優惠】圓方情人節消費獎賞加碼 電子消費回贈高達50%

理財智慧 17:45 2022/02/09

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情人節快到了，買禮物送給另一半，不妨到ELEMENTS圓方選購。圓方商場由即日起至2月28日，推出Fabulous Rewards消費獎賞，ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」於商場以指定電子貨幣即日單一消費滿$2,000，可享總值$1,000獎賞，包括總值$500商場指定消費餐飲電子禮券，以及總值$500指定消費商戶電子禮券；消費滿$8,800，可享合共總值$1,800獎賞，包括總值$500指定消費餐飲電子禮券、$200指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券，以及$1,100消費商戶電子禮券。

同場加映: 【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此外，憑合資格之東亞銀行信用卡於商場指定商戶即日消費滿$2,000，除可換領以上獎賞，更可獲額外$100商場電子禮券；消費滿$8,800，可獲額外獲$500商場電子禮券。各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間商店，購物之餘賺埋消費獎賞！

ELEMENTS圓方「Fabulous Rewards消費獎賞」及「東亞銀行信用卡額外消費獎賞 」詳情：

推廣日期：即日起至2022年2月28日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

同場加映: 【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：龍紀瑩

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