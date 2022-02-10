【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】專訪打破298k四徑比賽女子紀錄張敏怡 首位兩日內完成四徑山系達人黃浩聰

香港四大山徑超級挑戰2021 （四徑）在上週順利舉行，以逆走方式跑麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長298公里，攀升高度15,000米。賽前希望以60小時內完成的山界猛人黃浩聰，強勁地以46小時55分完賽，成為四徑比賽自2012年舉行以來首位兩日內完成賽事的參賽者，亦足足快過去年梁俊強sub50紀錄兩個半小時。另外，張敏怡亦以57小時53分完成四徑，成為歷來最快完成賽事的女參賽者，打破居港英藉選手Nikki Han 2019年紀錄近半小時，兩個紀錄成為跑界熱話，今次特別訪問聰Sir及敏怡，一起講講完賽心得。

▲ 聰Sir及敏怡為好友，在四徑賽麥徑段曾一起跑20公里，在獅子亭互相鼓勵後繼續前進。（圖片來源：Wong Ho Chung黃浩聰 facebook專頁）

問到今次以極速完成四徑賽事，聰Sir表示原先真的是訂下60小時的目標，因為自己未玩過四徑，對於時間目標沒有甚麼概念，不知道轉徑時應否睡覺，以及何時慢跑或快跑等，因為未試過之前都沒有答案。聰Sir指今次比賽難度在於太長時間運動會有睡意，以及營養補給不足夠及耐力未足以應付等，始終是他第一次跑這麼長的賽事。另外，由於第二晚下起滂沱大雨，亦為聰Sir今次比賽帶來一定挑戰。

▲ 聰Sir跑至藍田已是第二天早上。（圖片來源：ViolanAlan.photos facebook專頁）

▲ 聰Sir爭取時間在中環碼頭休息。（圖片來源：ViolanAlan.photos facebook專頁）

亦因為這一場大雨，為聰Sir帶來深刻及難忘的經歷。四徑比賽最後一段為聰Sir較少練習及最不熟悉的鳳凰徑，去到靈會山時，大雨及大霧環境令他伸手不見五指，精神及體力亦極差，想跑快一點都不能，但跑慢一點又感覺發冷，感到進退兩難；到達昂坪寶蓮寺附近時，廣場凌晨空無一人，亦沒有士多汽水機提供任何補給，感到極之絕望；由於精神狀態嚴重不足，去到大東山更曾出現幻覺，將花花草草看成人一樣，因此其他三徑相對顯得十分容易。

聰Sir指既然眼看不清，他就用心去感受，感覺到自己呼吸聲、心臟仍然跳動、腳仍然有力，於是跑上大東山，用肌肉躍動叫醒沉睡的意志，衝破幻象，出一身汗後逐漸回復清醒，直奔梅窩終點。

▲ 聰Sir以王者姿態走到終點，親吻梅窩郵筒。（圖片來源：Wong Ho Chung黃浩聰 facebook專頁）

相信好多人都想知道，有什麼可以驅使聰Sir能夠在這麼絕望及極差的狀態之下捱過去，他坦言四徑雖然已超越自己跑過的最長距離，但亦只是個人試練之一：「我跟自己講，我有更遠大的目標，不能在此停步，必須跨過去，有更遙遠的路等著我！」他又指今次四徑比賽其他參賽者表現亦都非常好，十分精彩，特別是好友敏怡破了女子紀錄，特別替她高興。

被問及會否再挑戰四徑創下更快紀錄，聰Sir表示暫時不會，現正籌備更遙遠的旅程，將會是一個跨國跑，詳情相信稍後聰Sir會再同大家講講，聰Sir繼去年得到UTMB第十名之後，今年將會繼續挑戰UTMB賽事。

至於任職骨科醫生的敏怡，她在2020年已參加過四徑，當年她跑了50公里即扭傷左腳，帶傷以62小時47分完賽，今年再接再厲，終以紀錄時間完成！問及感想，敏怡大呼：「太好啦！唔駛重做！」她直言今次整個比賽都超難忘超深刻，時間亦比預期「好好好多」，因為要做到60小時內完成時間的話，就一定要趕在中環碼頭坐凌晨三船往梅窩（下一班為上午六時！），笑言賽前估計自己只有10%機會趕到這班船，結果她早在兩點就已到達碼頭。

▲ 敏怡成功趕到凌晨梅窩船，並能趁此在碼頭休息一會。（圖片提供：John Wong）

講到難度，敏怡同樣表示是自己體能的限制，下雨主要影響衞奕信徑八仙嶺路段一帶，因為較跣腳及能見度低而慢了些少。敏怡又指知道很多朋友及「愛她的人」都一直支持，所以一直沒有放棄，最終做到理想成績。她又分享雖然去到鳳凰徑已經很疲累，但大澳至昂坪、即靈會山及羗山一段景色很美，為自己最喜愛的四徑路段，支撐自己繼續跑到終點。

▲ 敏怡衝過終點後，大會以香檳為她歡呼！（圖片來源：HK4TUC IG專頁）

玩了兩次四徑的敏怡為想參加四徑的朋友分享小小貼士，就是要不斷試比賽的路段，詳細計劃亦非常重要，包括什麼路段要什麼步速、要吃什麼及何時吃、何時休息、坐車坐船時要做什麼等，這樣成功的機會就會大得多。

▲ 敏怡在麥徑早段仍然精神奕奕。（圖片來源：ViolanAlan.photos facebook專頁）

話咁快明年四徑已公開接受報名，活動將提早在年三十，即2023 年 1 月 21 日舉行。參賽人選均由四徑創辦人即Andre Blumberg 邀請，主辦單位歡迎有興趣跑手透過提供相關越野跑資訊以及透露想參與挑戰的原因， 然後經由 Andre 審批，但需留意並非所有報名者都會收到邀請，詳情請參閱：http://apply.hk4tuc.com/

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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