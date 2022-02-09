【美股焦點】KFC、必勝客母企YUM盈利遜預期惟收入佳　美股早段升逾3％

▲ 在全球營運Taco Bell、KFC及必勝客的百勝餐飲（美：YUM）公佈第四季業績，表現參差。

在全球營運Taco Bell、KFC及必勝客的百勝餐飲（美：YUM）公佈第四季業績，表現參差。期內經調整後每股盈利1.02元（美元，下同），遜於預期的1.09元。不過，集團上季錄18.9億元收入，較預期的18.8億元略佳。

集團第四季純利3.3億元，略低於去年同期的3.32億元。淨銷售額則升8％，至18.9億美元。

百勝餐飲指上季利潤減少，是由於整體行業面對食材、運輸及勞工成本上升。集團期內同店銷售按年增長5％，當中以Taco Bell的同店銷售增長最為突出，經歷數個疲弱季度後錄8％增長；KFC的同店銷售期內則有5％升幅，惟KFC面對內地市場銷售萎縮，拖累集團整體同店銷售增長。

百勝餐飲於周三美股早段造好，截至本港時間晚上10時45分升3.4％，報129.31元。

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