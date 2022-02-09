【恒大危機】 恒大再舉行動員大會 今年目標交樓60萬套

處於財務困境的內房中國恒大(03333)日前舉行2022年保交樓新年開工動員大會，會上提出要在今年交樓萬套的目標。恒大主席許家印亦透露，恒大預售監管資金500多億元人民幣，基本能啟動春節後的全面復工，並指在任何時候都不能賤賣公司資產償還債務。

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許家印又表示，集團今年會按實際情況精簡架構，進一步建立扁平化管理體系。春節前，省公司總部由1.5萬人降至5,100人，大批員工充實到了項目一線。

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恒大集團常務副總裁梁偉康在會上表示，今年要交樓約7,000萬平米、60萬套的目標。計劃到今年6月30日前確保交樓20萬套、力爭交樓30萬套，做到時間過半、交樓過半。許家印表示，這相當於恒大所有保交樓項目中，有近50％要在年內完成交付。許家印還表示，任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。在保障公司權益的前提和基礎之上，在處置資產、開展項目合作時，可用任何形式跟任何單位合作。

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