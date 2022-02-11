【各友國行@iM網欄】萬華鏡看黑山的綠意盎然

黑山共和國(Montenegro)有數之不盡的時光標本: 亞得里亞海(Adriatic Sea)優美海岸線伸展無限，科托爾古城(Kotor)的清涼叠翠，潦倒卻不失熱鬧的布德瓦小鎮(Budva)，移到洛夫琴山(Lovcen)及斯卡達湖(Skadar Lake)感受脫俗恬靜、人民風情(天主教、東正教與穆斯林教徒之融和)，還有莫懿德阿爾先生(Mr. Isomolii)的悉心安排……

▲ 洛夫琴山

站立在洛夫琴山(Lovcen National Park)上看著無垠黑山國土，山勢連綿，山岩如被斧頭砍劈過似的，連遠方的阿爾巴尼亞都能隠約看見，那種「山登絕頂我為峰，地到無邊天作界｣強烈之感頃刻一湧而出; 山上的涅戈什陵墓(Njegos Mausoleum)內，國民英雄Njegoš 雕像佇足在由20多萬小黃金磚塊鑲嵌而成的拱頂下沉思，像為守護國土而煩憂似的。車子沿着彎曲的山路盤旋而下，沿路風光秀麗，人跡罕見，空漠一片; 山下的采蒂涅市(Cetinje)如向我們訴說舊都數百年的歷史更迭，直到1994年南斯拉夫將首都遷往波德哥里察(Podgorica)為止; 現在采蒂涅的歷史任務已經完成，從鎮內留下王朝舊都文化遺產(包括尼古拉一世博物館、采蒂涅修道院)可略知一二。

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▲ 利傑卡科諾傑維卡

令人怦然心動的利傑卡科諾傑維卡村莊(Rijeka Crnojevića)是采蒂涅王室的避寒山莊，我在寧靜的氛圍下閒踱留連，走得累了便坐在河邊一家餐廳吃烤魚，喝咖啡，再吃烤魚，再喝咖啡，呆看著蔥蔥鬱鬱的河原濕地，倒是一件賞心樂事。

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黑山之名片式景點–公主島(Sveti Stefan)，其命運跌跌碰碰，灰頭土臉的漁村小島在二戰時已被廢棄，不過其獨特的地理位置被前南斯拉夫政府相中，搖身一變將它改成為旅館島，並招待過不少名人貴族; 可惜好景不常，及後南斯拉夫內戰時小島又再遭受廢棄。現時黑山政府已讓它再重生成為高級旅館。總而言之小島命途曲折，身不由己！

▲ 科托爾

另一黑山明珠「科托爾 (Kotor)」，受動盪洗禮的它被早期的威尼斯國、奧匈、土耳其、法國、德國、英國及南斯拉夫等列強佔據過，古城骨子裏藏著不同時代不同國家的文化底蘊，從舊城內古蹟留痕可略知。長臂般的古城牆(約4.5公里)牢牢地擁抱著舊城一切一切傳奇故事。蒼翠的群山、白雲藍天、古城及聖特里芬大教堂(St. Tryphon Cathedral)等組構成科托爾清晰的輪廓，令黑山充滿富詩情畫意……

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作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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