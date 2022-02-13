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【無與輪比@iM網欄】不講樂趣、只講實用？ 豐田‧男

名人薈萃 08:00 2022/02/13

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跟不少朋友一樣，筆者第一輛擁有的汽車，是豐田品牌。

那是一輛當年最常見、最普通不過的尾期款Corolla AE110，外型普通、馬力普通、空間感普通、駕駛感普通，普通得女朋友也不太願意乘坐，說走在北大嶼山高速公路上有「飄」的感覺。筆者對這車也沒怎麼熱愛，當時的想法，是「豐田」基本是「不會壞」的代名詞——的確，車擁有一年左右，基本上沒什麼壞，只換過一下機油而已，2.5萬元買回來，1.8萬元賣出去，一年下來，駕駛技術沒練到什麼（往後的車子車身輪圈也不乏花痕），路倒是認得不少。

筆者對豐田的印象，就是耐用、可靠——跟很多人一樣；也總覺得，它的強項是混能車，因此幾乎每次到日本旅行，租的都是豐田。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

豐田的汽車早已深入民心地，不講樂趣、只講實用，一字記之曰：悶。早前在家看影片，看到其三缸越野小跑Yaris GR，名為Yaris，卻只有前半車架及外型有點Yaris影子，內裡卻是熱血怪獸，想起去年等待Tesla期間，曾考慮購入一輛代步腳車供太太上班之用，水貨場上，她看到一輛Yaris GR，說「不如求其買輛Yaris好了」——是的，Yaris是腳車之王，幾萬元的車價，外型不差，可靠實用；然而當時的Yaris GR，水貨價是80萬元，還好太太沒有手波牌。

看過上述影片，太太問筆者，為何豐田不多出跑車，那說不定可起死回生。首先，雖然Tesla等電動車需求甚殷，豐田卻沒有「死」，更是2021年第一大車廠，去年豐田售出了1050萬輛車，按年增加了10%，取代了VW成為全球之冠，同期VW只售出了890萬輛車，按年跌了4.5%，而豐田單計豐田及Lexus品牌，已售出了962萬輛。其餘大發（Daihatsu）及日野（Hino）的銷量，分別為72.5萬及15.5萬輛，按年增長4.5%及9.1%。

期內，另外兩家日本車廠本田及日產，銷量分別跌6%及1.2%，至414萬及359萬輛。數字說明甚麼？說明了市場受落的，似乎就是七人車Noah、Alphard、SUV CHR、Rav 4、混能車Prius等實用、可靠的汽車，不是說跑車不好，但86、Supra、Yaris GR，都是性感（Sexy）的汽車，卻不是能驅動車廠前進的汽車。豐田CEO豐田章男去年底曾發表豐田的電動車發展藍圖，且看這家世界一車廠的前路何去何從。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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