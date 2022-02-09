【金融監管】內地個人下月起存取現金超5萬元人幣需登記資金來源　人行：不影響正常存取款

▲ 內地個人下月起存取現金超5萬元人幣需登記資金來源。

內地個人下月起存取現金超5萬元人民幣，需要登記資金來源。人行等3部門上月底發佈的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》將於3月1日起正式實施，規定商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構，為自然人客戶辦理單筆5萬元人民幣以上、或外幣等值1萬美元以上現金存取，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金來源或用途。

人民銀行有關司局負責人表示，金融機構執行該規定，不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度亦不會受影響。人行指近年隨著金融產品和業務模式發生變化，金融行業反洗錢工作出現一些新挑戰，為提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，需要通過制定該《辦法》進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。

該負責人又指，金融機構執行有關規定不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度亦不會受影響。正常情況下，金融機構不需客戶填寫訊息或者提供證明材料，金融機構在簡單詢問了解後，即可直接為客戶辦理現金存取業務並登記相關情況，只有發現交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時，才會向客戶進一步了解情況。

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