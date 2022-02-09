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【HSBC】滙豐據報加大對沖基金業務　藉此推動亞州財富部門增長

股市 21:16 2022/02/09

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外電報導，滙控（00005）正加強該行專門針對對沖基金與家族辦公室的大宗經紀業務，藉此推動其亞州財富部門的增長。

滙豐 （00005） 據外電報道正加強該行專門針對對沖基金與家族辦公室的大宗經紀業務，藉此推動其亞州財富部門的增長。報導指出，在某些西方客戶對物色東方市場投資機會之興趣日漸升溫下，滙豐擴張有關業務是為了滿足這群西方客戶的需要，建立他們與亞州之間的連繫。

報道提到，滙豐將增聘負責大宗經紀業務的人手、並投資相關科技，從而該行提升競爭力，以迎戰市場上較成熟的對手。滙豐又將於數個月內在紐約設立融資服務辦事處，服務以美國為基地的客戶，聚焦協助他們投資新興市場，尤其是亞州市場。

消息又指，滙豐之所以有意加強大宗經紀業務，其中一個原因是為了配合該行成為財富管理行業內更大一員的決心。滙豐早已將管理亞州富裕人士的財富視為其優先策略部署之一，而擴大後的大宗經紀業務料有助該行更好地服務其財富管理分支與客戶家族辦公室。滙豐發言人拒絕就有關報導置評。

大宗經紀業務是投資銀行等金融機構內，專門向對沖基金及大型投資客戶提供證券或現金借貸等服務的部門，從而協助這些客戶在投資上賺取絕對回報。

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