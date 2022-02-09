【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計

▲ 三星（Samsung）舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，帶來3款5G手機，當中以Galaxy S22 Ultra的外觀延續Note系列，首度內置S Pen。

三星（Samsung）在香港時間今（9日）晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，帶來三星年度旗艦機Galaxy S22系列共3款5G手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+以及Galaxy S22 Ultra。當中以Galaxy S22 Ultra的外觀延續Note系列，首度內置S Pen，配置版本增加至12GB+1TB成焦點。

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Galaxy S22 Ultra的外觀設計與S22及S22+明顯不同，採用較方正及窄長設計，類似於過往的Galaxy Note系列，同時亦接近Sony旗艦手機Xpreia系列。

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有見不少三星Note系列S Pen支援功能深受消費者歡迎，三星行政總裁暨流動通訊業務部負責人盧泰文表示，聽取了用家的意見並綜合市場需要，決定於Galaxy S22 Ultra中加入S Pen。內置S Pen的反應速度更比上代提升3倍，更流暢、快捷。

是次S22 Ultra配色設有白、綠、紅、黑四色。儲存空間方面，設有8GB+ 128GB，以及12GB+256GB/512GB/1TB，共有4個配置版本選擇。

售價方面，Galaxy S22售799美元（約6,225港元）起，S22+售999美元（約7,784港元）起，S22 Ultra則定價1,199美元（約9,345港元）起。至於香港的上市日期及售價則有待官方公布。

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記者：張寶燕