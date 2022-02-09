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LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣

商業 21:12 2022/02/09

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通訊軟件LINE旗下的電子錢包與金融科技服務LINE Pay 宣布，將在日本試行加密貨幣LINK支付部分網上商店消費。（資料圖片）

通訊軟件LINE旗下的電子錢包與金融科技服務LINE Pay 宣布，將在日本試行加密貨幣支付部分網上商店消費。

遊戲廠商NFT野心不息　Ubisoft 角色加入The Sandbox

現時整合電子錢包功能的通訊軟件有LINE及WeChat，LINE旗下的電子錢包與金融科技服務LINE Pay 宣布，會引入加密貨幣支付，於2022年3月16日至12月26日在日本地區進行試營。LINE用戶在日本的合作網上商戶結帳時可選擇以LINK付款，用法如同LINE POINTS，而且免手續費。暫未有提及香港地區的時間表。

「LINK」以LINE旗下私人區塊鏈網絡LINE Blockchain為基礎，當中於日本由LVC Corporation營運的加密資產交易所LINE BITMAX，接受用戶在交易加密資產時使用LINK支付手續費，亦可從LINE Pay帳戶或銀行帳戶直接扣款。LINE Pay表示未來計劃開放比特幣、以太幣等其他加密貨幣資產作為支付選項。

【對抗通漲】美國物價飆升　「Buy Nothing Project」成大潮流？

責任編輯:王浩賢

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