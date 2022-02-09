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【你有無份俾Like？】 一文看清2021年全球十大Instagram最多like房源

理財智慧 21:16 2022/02/09

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如黎明新歌「全身想旅行」一樣，相信大部份港人經濟逾兩年的疫情影響而未能出外旅行，早已苦不堪言，唯有先透過上網看看世界風光。全球多元旅宿平台Airbnb公開了2021年官方 Instagram上獲得網友「最多 Like 數」的頭10名絕美房源，不論是放眼可見壯闊山脈的生態小屋，或是擁有迷人景緻的18世紀法式鄉村農舍，大家絕對能找到適合自己的住宿體驗。如今不如先眼睛去旅行，看看以下最多 Like的房源又是否你的心水?

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【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

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記者：張以正

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