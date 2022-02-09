 【電子支付】日本LINE Pay期間限定！開放加密貨幣LINK作網上消費

通訊軟件LINE宣布，旗下的電子錢包服務LINE Pay，將可於日本使用自家的加密貨幣資產「LINK」於指定的網上商店消費，預計由今年3月16日至12月26日期間進行試營運。LINE Pay在將來也計劃開放比特幣、以太幣等加密貨幣資產作為支付選項。

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LINK以私人區塊鏈網絡LINE Blockchain為基礎，其用法就如同LINE POINTS一樣，而且免手續費，不過只限於LINE Pay的合作網上商戶使用。以設立於日本並由LVC Corporation營運的加密資產交易所LINE BITMAX為例，用戶在交易加密資產時可使用LINK支付手續費，亦可從LINE Pay帳戶或銀行帳戶直接扣款。

LINE旗下的全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus，近年亦積極推動LINK的普及，務求加速實現無現金社會，包括在LINE Pay上進行市場營銷宣傳活動，以及進行原創研究等。

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責任編輯：嚴浩文