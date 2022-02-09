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【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成

商業 20:45 2022/02/09

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D類食肆明天（10日）率先試行「疫苗通行證」，有酒樓商戶負責人預料，生意額將跌至只剩1成。（資料圖片）

政府推出新防疫措施，D類食肆明天（10日）率先試行「疫苗通行證」，12歲或以上人士進入食肆須接種最少一劑新冠疫苗，同時收緊到四人一枱。對此，有酒樓商戶負責人預料，生意額將跌至只剩1成。

【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠

餐務管理協會主席梁振華在電台節目表示，早前暫停晚市堂食後，酒席宴會已取消了99%訂枱，新措施下宴會將100%取消，明天開始所有時段亦只容許四人一枱，預計整體生意會下跌8成以上，業界已經沒有生存空間。

富家酒家經理陳先生預料，整體生意額將跌至只剩1成，將裁減兼職員工數量，形容生意「從未如此慘淡」。

他表示，近日市民已很少出門，生意額及人流本就大減，光靠早午市的生意十分難捱，酒樓已免茶芥收費及推出大中小點同價等優惠，惟生意未見起色。人手安排方面，他稱，措施收緊後將重新安排員工更表，並盡可能多做外賣生意。

延長午餐時間　推出“Drunch”菜單

Pirata Group集團共同創辦人兼行政總裁Manuel Palacio則反映，預計2月份生意額將下跌7成半。他表示，餐廳延長午餐時間以應對困境，並為想要早用晚餐的客人推出了“Drunch”（午晚餐）菜單。

他稱，目前的重點是確保員工能夠在未來幾周或幾個月的限制措施下維持生計，希望政府補貼有助於照顧團隊。不過，他亦反映即使有政府補貼，餐廳亦需面對天價租金和工資等固定成本和其他費用的壓力。

【第五波疫情】疫苗通行證擴至商場　商戶料生意再跌3成

【第五波疫情】疫苗通行證未夠辣？　酒吧業協會籲推行兩周「禁足令」

記者：李智美

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