【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠

▲ 有商場的商戶老闆表示，料生意額將再下跌約1成。（資料圖片）

政府於8日宣布全港商場2月24日起納入「疫苗通行證」，旗下擁有多間商場物業的領展表示，或將增聘千名保安應付疫苗通行證，甚至關閉部分出入口。對此，有商場的商戶老闆表示，料生意額將再下跌約1成。

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文具業受累 料生意額再跌1成

位於鯉魚門廣場的1+1文具禮品及玩具，其負責人林先生預料，商場人流因此減少，生意額將下跌約1成，且「沒有甚麼應對方法，只有等待疫情退卻」。

他表示，市民近日傾向留在家中，加上未到開學㕵季，疫下貨運成本又上升，生意額已下跌近5成，壓力非常大。林稱，該店租金約十幾萬元，領展於疫情初期曾減租，惟後來好轉時又加回來，冀領展能考慮商戶處境，再適量減租。

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於領展街市內的「一加一小廚」陳小姐表示，公佈收緊防疫後次日早市及午市生意再跌近2成，不單堂食減少，外賣亦受影響，不少客人因為居處大廈暫停外賣員上樓到戶而打消念頭。領展將會增聘保安應付疫苗通行證，或影響街市人流，她覺得會有一定影響，惟目前尚難預計。

對於預定24日推出的疫苗通行證，陳小姐對不時有新政策感到無奈，稱小市民只可逆來順受、見招拆招，屆時盡量配合。

運動場所關閉 生意大受打擊

冠軍體育用品位於馬鞍山恆安商場，負責人吳先生則稱，即使領展嚴格執行，也不會有太大分別，「因為本來已經沒有生意」。他指出，現時每日只有一、兩單生意，「賺得一百幾十元，買個飯都用完」，情況若未好轉或會考慮直接關門大吉。

他表示，領展從未減租，又稱政府對行業的補貼不公，冀第6輪防疫基金可納入體育用品或商場商戶。吳解釋，室內外運動場所均關閉的情況下，近期體育用品的生意基本為零，「超市街市每日有生意都有補貼，我們卻沒有」。

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記者：李智美、王浩賢