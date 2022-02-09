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【本地經濟】社交距離措施進一步收緊 惠譽降香港今年經濟增長預測由3%降至1.5%

股樓投資 20:35 2022/02/09

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本港新冠疫情進一步大爆發，今日（9日）錄得確診個案逾千宗，情況令人堪憂，同時亦影響本地經濟。評級機構惠譽就將香港今年經濟增長預測由3%下調至1.5%，主要是香港政府決定進一步收緊社交距離措施以遏制Omicron變種病毒的傳播，令今年GDP預測的下行壓力增加。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊
 


惠譽指出，下調本港今年GDP預測至1.5%，意味實際經濟增長將持續低於社會運動，以及疫情爆發前的2018年水平，直到2023年，令本港躋身惠譽評級的主權國家和地區中增長表現最差之列，於120個實體中排第110。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
 

 

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記者：張以正

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