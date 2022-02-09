【科技巨頭】全球十大市值股份排行榜執位　科技股仍稱霸

▲ Meta最新市值6294.9億美元，在全球最高市值股份中的排名已由去年底的第6位跌至現時的第9位。

Facebook母企Meta（美：FB）上周三放榜後急跌，年初至今累計跌幅近35％，市值亦因而跌至僅逾6000億元（美元，下同），較去年第四季高峰期時之逾萬億美元比較大縮約四成。截至本港時間周三美股開市前，Meta最新市值6294.9億元，在全球最高市值股份中的排名已由去年底的第6位跌至現時的第9位，幾乎跌出十大市值排行榜，其市值更一度被半導體生產商NVIDIA英偉達（美﹕NVDA）超越。

美國科技股今年開局不順，納指在個多月間已回調一成，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）仍力保2萬億元市值，但Meta及Tesla（美：TSLA）經已失守1萬億市值。去年底有6隻科技股市值高於1萬億元，現在則只有4隻。

不過，環顧全球十大市值股份，有9隻仍是科技股，只是排名有所變動，非科技股排名略見攀升。沙地阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）由去年底的第4位升至第3位，未有失守萬億美元市值，巴郡（美：BRK-A）則由去年底的第9位升至目前的第7位。

另外，台積電（台﹕2330）的全球市值排名，由去年底的第10位升至目前的第8位。而本港上市的騰訊（00700）市值在全球而言亦算是巨無霸，該股最新以5953.6億美元市值排第11位。

全球十大市值股份排行

排名 股份 市值（美元） 1 蘋果（美：AAPL） 2.85億 2 微軟（美：MSFT） 2.28億 3 沙特阿美（沙：2222） 1.98億 4 Alphabet（美：GOOG） 1.84億 5 亞馬遜（美：AMZN） 1.64億 6 Tesla（美：TSLA） 9528.9億 7 巴郡（美：BRK-A） 7175.8億 8 台積電（台﹕2330） 6415.6億 9 Meta（美：FB） 6264.9億 10 NVIDIA（美：NVDA） 6256.9億

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