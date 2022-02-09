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西九龍新商貿區變天　新世界長沙灣甲廈　獲創科企業近4億購全層

股樓投資 19:50 2022/02/09

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過去幾年，市場將焦點放在啟德新發展區，但規劃與原來規劃略有背道而馳，相比之下，長沙灣默默地在幾個重點項目帶動下徹底轉型，由傳統工業區蛻變成現代商貿區。其中新世界（00017）旗下商業項目荔枝角道888號再錄大額成交，一家創科企業斥資近4億元購入全層樓面自用。

資料顯示，剛售出的全層樓面位於項目高層，建築面積約2.46萬平方呎，呎價近1.6萬元。發展商指，項目自發售以來，市場反應十分理想，獲大量用家及投資者追捧，買家包括教育機構、家族投資者及知名企業家等。

資料顯示，新世界近年積極發展長沙灣，早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，銳意打造逾200萬平方呎大型商業區，而荔枝角道888號甲級商廈，預計本年第二季度落成。

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撰文 : 黃卓賢

商廈 長沙灣 新世界

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