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【道路安全】為減輕交通意外傷亡　Uber App將設鈴聲提醒乘客緊扣安全帶

科技 10:30 2022/02/10

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當發生交通意外時，乘客緊扣安全帶能減輕所造成的傷亡。有見及此，Uber App日前宣布將推出新功能，Uber應用程式未來可以發出一系列的提示鈴聲，直至乘客扣好安全帶。

以往Uber透過標誌牌來鼓勵乘客扣好安全帶，為更有效提醒乘客緊扣安全帶，將以「嗶嗶」的鈴聲提醒乘客。司機所使用的Uber應用程式會發出鈴聲，同時，乘客亦會在其應用程式中收到通知，提示扣好安全帶。雖然美國大多數車輛都內設安全帶提醒功能，但通常不適用於後座乘客。因此，Uber希望透過應用程式通知乘客，要扣好安全帶。

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據美國國家公路交通安全管理局指出，2019年因交通意外身亡的 22,215 名乘客中，有47%是沒有扣好安全帶；芝加哥大學研究亦指出，Uber車輛在2017年至2018年間發生了97宗致命車禍，禍導致107人死亡。

Uber公共道路安全政策主管Kristin Smith表示，將利用技術提醒乘客扣好安全帶，希望藉此增加安全帶的使用並減低車禍傷亡。

【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲　重申只盼保障用戶基本權利

責任編輯：吳嘉雯

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