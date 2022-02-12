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【對抗通漲】美國物價飆升　「Buy Nothing Project」成大潮流？

10:00 2022/02/12

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即使美國人昔日擁有巨大的消費潛力，近日也開始變得消沉，甚至有當地人民開始推祟「Buy Nothing Project」。（Freecycle官方資料圖片）

疫情可謂重創美國經濟，導致美國去年的物價飆升了7%，錄得近40年來最大的年度升幅。即使美國人昔日擁有巨大的消費潛力，近日也開始變得消沉，甚至有當地人民開始推祟「Buy Nothing Project」，試圖以減少消費和購物，來應對美國經濟的急速變化。

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據外媒《BBC》報道，來自美國University of Pennsylvania華頓商學院的研究人員表示，由於通貨膨脹，去年美國家庭平均不得不比 2020年多花費大約 3,500 美元（約2.7萬港元），購買相同的商品和服務。當中更列明了各項費用上漲的百分比，如住房成本上漲 4.2%、雜貨費用上漲 6.3%、服裝價格上漲 5.8%，生活和餐廳家具出現了最大的漲幅，漲幅超過 17%。惟市民的薪金並沒有如同物價般一同上升，變相迫使了美國人放棄購買產品，而轉向以更便宜東西替代，或尋找免費的替代品。

因此，美國的一個社區組織Freecycle推出「Buy Nothing Project」，現時更深受當地人歡迎。一名34歲美國演員Sevan Tavoukdjian接受BBC訪問時表示，在上月搬進位於紐約市的公寓，當他看到裝修所需要的費用時，為之震驚，因此也向該組織求助。

組織創辦人Deron Beal表示，在「Buy Nothing Project」的計劃網站上，現提供了2萬件商品，而近月因美國經濟轉差，與商品有關的帖子數量約每天增加了約 15%。對於想節省金錢，減少開支的人而言，該計劃便是好選擇。

牛津經濟研究院首席美國金融經濟學家Kathy Bostjancic認為，消費者支出將會持續放緩，因此相信或會有更多人減少購物，而轉向「Buy Nothing Project」，這或會成為美國人的新潮流或生活模式。

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責任編輯：文睿

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