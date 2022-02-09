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【職位招聘】網購需求大增　HKTVmall徵大量門市及物流職位　新人獎金達1萬元

商業 19:33 2022/02/09

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今（9日）HKTVmall於Facebook貼出招聘廣告，當中司機和倉務員月薪平均高達2萬元，派貨員平均月薪則高達3萬元。（HKTVmall官方Facebook資料圖片）

近日香港疫情轉趨嚴重，不少市民也多了時間留在家中抗疫，因此網購的需求大增，令到網店對於物流、倉務及門市的人手需求大增。今（9日）HKTVmall於Facebook貼出招聘廣告，當中司機和倉務員月薪平均高達2萬元，派貨員平均月薪則高達3萬元。其O2O門市及超級市場均設新人獎金1萬元，介紹人獎金達3萬元。

【日本經濟】薪酬水平差距縮小　2030年日本外籍勞工或出現63萬缺口

HKTVmall現招聘多個物流及倉務職位，當中包括日更和通宵更的5.5噸派舖或收貨司機，平均月薪可高達2.3萬元；派貨和凍貨派貨司機，平均月薪可高達3萬元；冷凍倉倉務員和普通倉務員，平均月薪可高達1.9萬元；派貨員，平均月薪高達3萬元。以上職位工作地點主要為將軍澳 、青衣和屯門。

物流及倉務職位亦設有新人獎金8,000元，若有意申請以上物流和倉務職位，可透過WhatsApp或Signal聯絡相關負責人張小姐5287 5888。 

另外，門市和超級市場也正招聘店務助理，包括位於九龍及港島區的O2O門市正招聘全職店務助理；位於將軍澳、屯門的石塘咀HKTVmall超級市場正招聘全職店務助理及夜間店務助理。若有意申請以下店務助理職位，可透過WhatsApp或Signal聯絡相關負責人陳小姐 9752 6762或蔣先生 5409 9904。

設16天有薪年假　8折購物優惠

除了新人獎金，HKTVmall還表示，會為服務滿1年或以上的員工提供完善薪酬福利，包括勤工獎、績效花紅、有薪年假16天、生日假及婚假、每年2天關懷家庭假、考試假、員工8折購物優惠、醫療及人壽保險等、穿梭巴士服務。

須注意的是，由於近日疫情不穩，因此二月份所有即場招聘日會轉為預約面試，有興趣的求職者可先以WhatsApp或Signal預約面試時間。

【疫市爭凳仔】農曆新年過後有轉工潮？　專家：只針對部分行業

【搶聘護士】Omicron疫情蔓延　富有國家積極從窮國挖角護士

責任編輯：文睿

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