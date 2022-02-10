【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？（附time code）

港股上日在北水加持下高開高走，高開397點，收市升500點，恒生指數收報24829點，大市成交1329億元，北水吸資增至27.4億元，港股升勢未完今日仲有得升？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股走勢。

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00：25 - 港股今日焦點速覽

01：49 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：56 - 亞太股市早段市況速報

03：21 - 美國聯儲局似放鴿 美股有中長綫買入機會？

05：12 - 市場已消化加息0.5厘 預計聯儲局只會上半年大幅加息

06：40 - 如今晚CPI不遠高於預期8% 預計市場會炒第一季通脹見頂

08：06 - 美股業績期過後資金流入增長股 VISA（V.US）短期睇好可考慮

12：34 - Enphase Energy（ENPH.US）業務前景亮麗可考慮 炒新能源升級概念

17：40 - Enphase Energy（ENPH.US）估值吸引料受市場追捧 甚麼價位可追入？

19：52 - 港股上日市況速覽+北水盤路

21：04 - A股有資金流入 市場憧憬內地債市無負面消息

22：44 - 市場睇息率高、估值低股份 港股上半年睇25500點

23：20 - 鋁價大升已處高位 追其他商品股更勝鋁股

25：23 - 紫金礦業 （02899） 可考慮買入追落後

27：02 - ET個股推介：中興通訊 （00763）

29：47 - 港股開市初段市況速報

30：23 - 觀眾問股：微軟（MSFT.US）點睇？想買入睇咩價位？

32：31 - 觀眾問股：Disney（DIS.US）167美元可持有？有旅遊復甦概念可炒？

35：21 - 觀眾問股：網絡安全股CrowdStrike（CRWD.US）、CloudFlare（NET.US）可炒底？Fortinet（FTNT.US）更睇好？

37：32 - 觀眾問股：Google（GOOG.US）未有貨可買入？短期破頂指日可待？

42：11 - 港股開市初段市況速報

42：41 - 觀眾問股：中移動 （00941） 有冇機會試60元？

44：55 - 觀眾問股：信義系怎比較？信義光能 （00968） vs 信義玻璃 （00868）

46：48 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 可否追入？上望多少？

48：39 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？現價可追入？

50：01 - 觀眾問股：微盟 （02013） 7.5元要守幾耐？要減持嗎？

51：13 - 觀眾問股：美團 （03690） 有機會重上245元嗎？

52：49 - 觀眾問股：鞍鋼 （00347） 可否買入？

54：10 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 值得買入？甚麼價位可買入？

55：26 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 可否買入？

56：56 - 觀眾問股：Sea Ltd（SE.US）309美元有少量貨 現價值得撈底嗎？

58：51 - 觀眾問股：Adobe（ADBE.US）657美元持貨怎處理？

1：00：51 - 消息股速報：保利協鑫能源 （03800） 、中國恒大 （03333）

1：01：17 - 港股、內地開市初段市況速報

1：01：40 - 財經日誌提提你

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