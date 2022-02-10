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英研究：口罩加一樣嘢最貼臉 有效阻隔病毒

環球社會熱點 08:05 2022/02/10

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因新冠肺炎Omicron變種病毒傳染力多，不少專家指只戴一個口罩無法完全阻止新冠病毒，曾發聲呼籲戴兩個口罩。英國劍橋大學進行研究，探討哪一種DIY方式才能使口罩更加貼合，增加防疫效用。結果顯示，口罩外加絲襪，為隔離病毒的最有效方法。

紐約白尾鹿被驗出新冠病毒 恐成新變種宿主 【下一頁】

劍橋大學的研究招募4名參與者，嘗試以13種方式，分別測試外科口罩及KN95口罩，以膠紙、橡筋、絲襪﹑繃帶DIY及將耳繩打結下，哪種方法讓口罩更貼合臉部。

參與者佩戴不同形式的口罩後，需要展開7分鐘活動，模仿現實世界狀況，包括說話、左右轉頭、彎腰、微笑、點頭以及正常而沉重地呼吸。

研究人員則通過監測過濾率及貼合程度等，測試口罩效用。結果顯示，口罩更貼合臉部可阻隔更多微粒，其中佩戴KN95口罩後，外加絲襪或布帶，貼合系數分別提高27.7及14.7。

世衛指發現Omicron後增50萬死 美統計：全球感染破4億 【下一頁】

此外，研究亦發現加上絲襪，是提高佩戴外科口罩性能最有效方法；至於外加橡筋或將耳繩打結，無法讓口罩更貼合臉部，但整體仍較只佩戴外科口罩為佳。

研究發現，在KN95及外科口罩加絲襪最能讓口罩緊貼面部，但研究人員指，佩戴口罩加絲襪導致參與者說話困難，甚至遮擋眼睛，帶來不適感；而其他佩戴方式亦有一定程度不適。

科學家指，通過減少鼻子及口部周圍的縫隙，可將病毒顆粒數量減少多達7倍。研究團隊希望藉此幫助改良口罩設計及推出口罩裝配。

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責任編輯：郭麗明

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