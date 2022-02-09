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【利財筆記】2022年虎年市況前瞻

名人薈萃 19:19 2022/02/09

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自從2018年1月恒指創出33484點歷史高位後，過去4年，港股表現極其不濟，遠遠落後於其他主要股票市場。特別是去年初恒指改革後，中概股及科技股泡沫隨即爆破，恒指在去年2月18日升至31183點後急跌至27505點，之後在27700至29400點上落；到7月開始大跌，12月20日跌至22665點，由高位下挫8,518點，即27.3%，科技指數由高位急挫超過50%。美團（03690）、阿里巴巴（09988）及騰訊（00700）3隻重磅科技股一直主導大市升跌。

港股低處未算低，因不知科技股何時見底。長期虧損的美團竟可佔恒指權重高達8%，股價每1元升跌影響恒指近8點，若美團像阿里巴巴一樣，跌穿上市價69元，將拖累恒指重挫1,000點以上，到時恒指恐怕跌穿22000點。

至於美股則高處不勝寒，特別是科技股，過去1個月已出現大幅調整。

自2020年3月全球疫症大流行，美股暴挫，出現4次熔斷，美國聯儲局推行無限量寬，筆者便一直參考金融海嘯後的市況，制定投資策略（見附表）。聯儲局從去年11月開始縮減買債，並計劃在今年加息多次，甚至縮表。因此2022年，金融市場可能經歷2014至2018年的市況，當中包括：

  • 一、聯儲局計劃在2022年第1季停止買債後加息，參考2014至2016年，若股市及經濟環境轉差，到時又會減慢加息步伐，令股市不致大跌。
  • 二、參考2015年上半年及2017年1月至2018年1月，港股及A股在美國減慢加息步伐，美元轉弱時大幅回升。
  • 三、參考2018年，美國多次加息及縮表後，美股（特別科技股）受壓，到時可以下挫20%或以上。
  • 四、參考2007年（恒指升39.3%），2012年（恒指升22.9%）及2017年（恒指升36%），2022年第4季召開中共二十大，港股及內地股市可望上升。

由於2014年至2018年的市況壓縮為一年，故此2022年股市將極為波動。債息走向，市場對息率預期的轉變，滯脹風險，以及債息倒掛（預示衰退）風險，都左右股市表現。特別是現時美股較2014至2018年時更偏高，若要調整，可能來得更快，幅度更大。因此投資者適宜揀股不揀市，揀選一些在股市下行時仍有力防守的股票。下期筆者會分享2022年選股策略。

今年農曆年是虎年，筆者的揮春是「虎盡甘來」，期望港股連跌2年後可以回升，苦盡甘來。

本文節錄至744期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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