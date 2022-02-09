遊戲廠商NFT野心不息　Ubisoft 角色加入The Sandbox

▲ 區塊鏈與NFT技術遊戲《The Sandbox》宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作，引入遊戲 IP 元素。（資料圖片）

《The Sandbox》遊戲引入區塊鏈技術與NFT非同質化代幣而廣受注目，近日宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作，引入遊戲 IP 元素。

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《The Sandbox》遊戲推出以來，用區塊鏈技術與NFT非同質化代幣，成功吸引多個大型品牌及投資者注意，近日宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作，將 Ubisoft 的遊戲 IP 元素引入 The Sandbox 遊戲元宇宙。 Ubisoft 將在 The Sandbox 擁有自己的虛擬土地，可創建娛樂場所提供互動體驗。玩家和創作者可以通過 The Sandbox 的免費軟件：VoxEdit（3D 體素資產 NFT 創作軟件）和 Game Maker（無需編碼知識的遊戲體驗設計軟件），將 Ubisoft角色和物品納入自己的遊戲體驗，首個可用遊戲角色素材系列為《瘋狂兔子》。

玩家批評遊戲廠商過度搾取

多間傳統遊戲廠商已陸續表示對 NFT 有興趣，正在研究甚至推出首批 NFT 項目，包括：Square Enix 、Electronic Arts、Bandai Namco、 Konami等。Ubisoft 亦有在列，早前已發表自有的 NFT 平台「Quartz」，Konami有推出經典遊戲的NFT物品。但核心遊戲玩家對遊戲廠商的做法不以為然，網上以批評為大多數，認為廠商只是在課金收費模式以外搾取玩家，並非以遊戲內容及玩家滿意度為本。

現時已經有廠商意識到玩家反彈，例如Team 17就取消其NFT項目，另有消息指SEGA及Electronic Arts皆對NFT未來轉趨保守，惟未有放棄。獨立遊戲評論人YongYea表示，包括他在內的多數遊戲界人士一面倒反對NFT與遊戲扯上關係，因為意識到廠商並非追求遊戲性及藝術創作，僅追求商業利益。

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責任編輯：王浩賢