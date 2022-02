遊戲廠商NFT野心不息　Ubisoft 角色加入The Sandbox

▲ 區塊鏈與NFT技術遊戲《The Sandbox》宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作,引入遊戲 IP 元素。(資料圖片)

《The Sandbox》遊戲引入區塊鏈技術與NFT非同質化代幣而廣受注目,近日宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作,引入遊戲 IP 元素。

【遊戲熱話】本地平台售限量版球員NFT 賣角色集資推足球遊戲

《The Sandbox》遊戲推出以來,用區塊鏈技術與NFT非同質化代幣,成功吸引多個大型品牌及投資者注意,近日宣佈與 Ubisoft 達成戰略合作,將 Ubisoft 的遊戲 IP 元素引入 The Sandbox 遊戲元宇宙。 Ubisoft 將在 The Sandbox 擁有自己的虛擬土地,可創建娛樂場所提供互動體驗。玩家和創作者可以通過 The Sandbox 的免費軟件:VoxEdit(3D 體素資產 NFT 創作軟件)和 Game Maker(無需編碼知識的遊戲體驗設計軟件),將 Ubisoft角色和物品納入自己的遊戲體驗,首個可用遊戲角色素材系列為《瘋狂兔子》。

玩家批評遊戲廠商過度搾取

多間傳統遊戲廠商已陸續表示對 NFT 有興趣,正在研究甚至推出首批 NFT 項目,包括:Square Enix 、Electronic Arts、Bandai Namco、 Konami等。Ubisoft 亦有在列,早前已發表自有的 NFT 平台「Quartz」,Konami有推出經典遊戲的NFT物品。但核心遊戲玩家對遊戲廠商的做法不以為然,網上以批評為大多數,認為廠商只是在課金收費模式以外搾取玩家,並非以遊戲內容及玩家滿意度為本。

現時已經有廠商意識到玩家反彈,例如Team 17就取消其NFT項目,另有消息指SEGA及Electronic Arts皆對NFT未來轉趨保守,惟未有放棄。獨立遊戲評論人YongYea表示,包括他在內的多數遊戲界人士一面倒反對NFT與遊戲扯上關係,因為意識到廠商並非追求遊戲性及藝術創作,僅追求商業利益。

【機迷熱話】第三款遊戲訂閱服務登陸香港 UBISOFT+98蚊任玩

責任編輯:王浩賢