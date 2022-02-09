【大行報告】 麥格理指或有新刺激政策 列出4隻首選資源股

麥格理對資源股發表最新研究報告，預期內地材料未來4至6個月需求的基礎將面臨重大阻力，但預期政府將從微觀調控優先轉向新刺激政策，包括通過房地產、基建及消費以支持經濟增長，以達成GDP增長超過5%的目標。該行指港股中，首選中國鋁業（02600）、福耀玻璃（03606）、中國建材（03323）及鞍鋼（00347）。

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該行同時下調各資源股今年每股收益預測，鋼鐵股、鋁股、動力煤股分別下調2%、1%及6%。該行指，雖然電力分配後，供應緊張情況略有舒緩，但作為能源密集及高排放型行業，包括鋁、鋼鐵及水泥業，仍面臨改革及對碳排放的嚴格控制。

該行預期，內房和基建將出現政策寬鬆，或有望提振鋼鐵、水泥及鋁股。

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記者：郭秀慧