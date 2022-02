【全球疫情】比爾蓋茨五月出新書 分享預防下次大流行病方法

投身慈善工作多年的微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)本周二透露,他將會發表新書《How to Prevent the Next Pandemic》(《如何預防下一次大流行》)。他開宗明義指出「2019冠狀病毒病可能是最後一次大流行」,在書中不僅列出了阻止未來流行病的具體步驟,更分享了成為陰謀論主角的感覺。新書預計將會在5月3日在書店上架。

蓋茨透露在書中會列出了大家可以採取的一些具體步驟,不僅可以阻止未來的流行病,而且在過程中亦可為世人提供更好的醫療保障。他在書中概述了可以從這場大流行中吸取的教訓、拯救生命所需的發明,以及阻止病原體的新工具。其他內容包括與他與公共衛生領導人的定期對話、他對疫苗遏止疫情的看法,以及成為陰謀論主角的感受。

近年一個關於蓋茨的謠言傳遍全球,有人指新冠疫情只是一個掩飾,真的目的是要在人類的身上植入可追蹤的微型晶片,而蓋茨便是幕後主使,而這個說法已被證實是假的。

責任編輯:嚴浩文