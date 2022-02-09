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【全球疫情】比爾蓋茨五月出新書 分享預防下次大流行病方法

環球政經 19:30 2022/02/09

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投身慈善工作多年的微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）本周二透露，他將會發表新書《How to Prevent the Next Pandemic》（《如何預防下一次大流行》）。他開宗明義指出「2019冠狀病毒病可能是最後一次大流行」，在書中不僅列出了阻止未來流行病的具體步驟，更分享了成為陰謀論主角的感覺。新書預計將會在5月3日在書店上架。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

蓋茨透露在書中會列出了大家可以採取的一些具體步驟，不僅可以阻止未來的流行病，而且在過程中亦可為世人提供更好的醫療保障。他在書中概述了可以從這場大流行中吸取的教訓、拯救生命所需的發明，以及阻止病原體的新工具。其他內容包括與他與公共衛生領導人的定期對話、他對疫苗遏止疫情的看法，以及成為陰謀論主角的感受。

近年一個關於蓋茨的謠言傳遍全球，有人指新冠疫情只是一個掩飾，真的目的是要在人類的身上植入可追蹤的微型晶片，而蓋茨便是幕後主使，而這個說法已被證實是假的。

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責任編輯：嚴浩文

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