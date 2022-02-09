【恒大危機】恒大物業委任律師彭燎原為獨立非執董

恒大物業 （06666） 公布，陳鎮洪辭任公司獨立非執行董事，由彭燎原接任。52歲的彭燎原為中國執業律師，與恒大物業簽訂為期三年的服務合同，每年收取董事酬金50.4萬港元；並將擔任審核委員會及提名委員會成員。

彭燎原於1992年畢業於華南師範大學政法系，現為廣東連越律師事務所高級合夥人。彭分別於2017年12月、2019年7月及2019年12月獲委任為廣州無線電外部董事、廣東省廣晟控股外部董事、廣州珠江實業外部董事。

彭亦為萬聯證券獨立董事及大業信託獨立董事。於2019年5月至2021年11月，曾擔任深圳市普路通供應鏈管理股份（深：002769）的獨立董事。

公告指，陳鎮洪辭任以便其可投放更多時間於其個人的其他事務上，與董事會並無任何意見分歧，對其所作的寶貴貢獻表示肯定並致以衷心感謝。

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢

相關文章：【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券 套現2.85億

【恒大3333】中國據報計劃拆售恒大大量資產解困 恒大物業及恒大汽車暫時避過一劫

【恒大危機】許家印夫婦3億股恒大物業遭斬倉 貨值約8億元