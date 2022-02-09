【第五波疫情】國泰航空再次延遲 派發優先股股息

國泰航空（00293）繼去年2月及8月後，再度延遲派付優先股股息。國泰公布，董事局已議決延遲派付原定於下周一（14日）到期應支付予優先股持有人的股息。連同本次延付，國泰目前拖欠優先股持有者港府近9億元股息。國泰周三收報7.02元，上升2.6%。

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公告指，根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款，而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息。有關條款更規定，在該等欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。

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國泰航空於2020年6月獲港府注資，包括以195億元認購其優先股。優先股毎半年派息一次並連年遞增。首3年年利率3厘，第4及第5年分別是5厘和7厘。餘下年期為9厘。

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