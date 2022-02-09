【美國疫情】逾1200萬兒童染疫 中Omicron易有哮吼

新冠肺炎變種病毒Omicron被指嚴重性更低，但對未接種疫苗的兒童仍構成嚴重威脅。美國兒科學會的最新報告指出，自發現Omicron病毒後，美國2022年已發現近420萬宗兒童確診，高峰時更一周多達115萬宗確診，至今已累計超過1,200萬名兒童曾感染。美國有研究發現，部分兒童患者感染Omicron後出現哮吼。

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兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）周一（7日）公布報告，指從新冠疫情開始，美國已有逾1,200萬名兒童。去年9月首周起計算，美國兒童確診個案增加近700萬宗。

但在Omicron在美國發現後，2022年已有近420萬宗兒童確診。截至上周四（3日）一周有約63萬宗兒童確診；1月20日計一周為高峰，共約115萬宗。不少研究指Omicron傳染力更多，與Delta變種比較，截至周一計的一周兒童確診率是其高峰時期的一倍。1月26日起，每日兒童感染個案均超過10萬宗。

按照衛生部數據，49州﹑紐約市﹑華盛頓特區﹑波多黎各（Puerto Rico）及關島（Grum）自疫情以來，兒童佔總體確診案例18.9%。但以上周四單周計算，兒童新冠患者佔一周個案25％。AAP呼籲，盡快按年齡更詳盡收集兒童患者數據，評估Omicron對有關年齡人士的嚴重性。

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AAP更表明，雖然有必要了解新冠病毒對兒童健康的即時影響，但了解感染新冠病毒康復後，對這時代的兒童及青少年產生的長期生理﹑心理及社會福祉影響。

美國一份未經同行評審的研究指出，多名兒科醫生發現愈多兒童有哮吼（croup）症狀時，愈多確診個案出現，情況與疫情流行初期有所不同。美國有線新聞網絡（CNN）指出，部分兒童在出現哮吼5日後，狀況便已消失，但在家療養兒童患者難以消除症狀。

研究顯示，Delta及Omicron肆虐美國期間，分別401及107名兒童因哮吼需要到急症室求醫。前者中只有2.8%兒童最終確診，反之後者則高達48.2%。

研究共同作者之一的Indi Trehan醫生表示，Omicron已證實更易產生上呼吸道感染病徵，民眾易把感染視作普通感染而忽視，而目前哮吼為入深切治療部兒童患者其中一項最嚴重症狀。

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責任編輯：吳漢培