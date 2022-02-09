▲ 【虛擬銀行】Mox宣布2項高層任命 其中1人由ING過檔

虛擬銀行Mox宣布2項高層人事任命。Mox分別委任Christian Piccardi出任首席資訊總監（CIO），以及David Walker出任新開設的首席數據、資訊保安及創新總監（CDSIO）。二人將向行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）匯報，任命已在2月7日生效。

由ING加盟Mox的Piccardi，將會負責推動Mox的資訊科技發展，並推動銀行運用金融科技實現下一業務增長階段的願景。

Walker去年1月加入Mox，初時擔任首席資訊保安總監（CISO），後來出任臨時首席資訊總監及首席資訊保安總監。在擔任全新CDSIO職位後，他將會領導Mox團隊，繼續推動創新，以及務求藉各種數據驅動的方式提升客戶體驗。隨著虛擬銀行持續採用形形色色的金融科技創新，他亦會繼續強化Mox的網絡保安及數據管治能力。

胡博思表示，Mox增長快速，而且需要持續擴展業務，非常高興Christian加入，成為新任首席資訊總監，把他在金融科技創新的豐富經驗帶進銀行業，協助Mox提升效率，充分捉緊市場上各種新冒起的商機。

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