  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Mox宣布2項高層任命　其中1人由ING過檔

Hot Talk 18:31 2022/02/09

分享：

【虛擬銀行】Mox宣布2項高層任命　其中1人由ING過檔

虛擬銀行Mox宣布2項高層人事任命。Mox分別委任Christian Piccardi出任首席資訊總監（CIO），以及David Walker出任新開設的首席數據、資訊保安及創新總監（CDSIO）。二人將向行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）匯報，任命已在2月7日生效。

由ING加盟Mox的Piccardi，將會負責推動Mox的資訊科技發展，並推動銀行運用金融科技實現下一業務增長階段的願景。

Walker去年1月加入Mox，初時擔任首席資訊保安總監（CISO），後來出任臨時首席資訊總監及首席資訊保安總監。在擔任全新CDSIO職位後，他將會領導Mox團隊，繼續推動創新，以及務求藉各種數據驅動的方式提升客戶體驗。隨著虛擬銀行持續採用形形色色的金融科技創新，他亦會繼續強化Mox的網絡保安及數據管治能力。

胡博思表示，Mox增長快速，而且需要持續擴展業務，非常高興Christian加入，成為新任首席資訊總監，把他在金融科技創新的豐富經驗帶進銀行業，協助Mox提升效率，充分捉緊市場上各種新冒起的商機。

相關文章：

【虛擬銀行】金管局：虛銀上年新增80萬客　總客量增至120萬人

【虛擬銀行】富融銀行開戶送福袋　含金鳳米、即食鮑魚、XO醬

【虛擬銀行】Mox新客開戶即送250元現金　HKTVmall消費享5%現金回贈

【第五波疫情】惠譽削本港經濟增長預測至1.5%　憂收緊限聚措施影響經濟恢復

開啟hket App，閱讀全文

金融機構 虛擬銀行 Mox 任命 網絡保安 金融 Fintech 銀行

上一篇文章

【恒大危機】恒大物業委任律師彭燎原為獨立非執董

下一篇文章

【藥明康德】藥明康德：預期未來不會被列美國UVL名單、歡迎美商務部抽查 重看與藥明生物主要分野
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至逾27億　湧入快手及小鵬汽車　恒指夜期升32點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至逾27億　湧入快手及小鵬汽車　恒指夜期升32點（不斷更新）
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款