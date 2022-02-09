【俄烏衝突】應美國要求 日本向歐洲供應液化天然氣

日本經濟產業大臣萩生田光一周三（9日）表示，日本已經決定將一些液化天然氣（LNG）船貨轉運至歐洲，其中部分已經在前往歐洲的路上。萩生田光一表示，是次舉動是由於該國收到了來自美國和歐盟的幫助請求。

早前日本共同社報道，由於俄烏局勢緊張，日本政府應美國要求，向歐洲提供液化天然氣。報道指，日本將在確保國內必要量的基礎上支援歐洲，以展示盟友間的合作姿態。歐洲目前約四成進口天然氣來自俄羅斯。若俄羅斯進攻烏克蘭，美國將啟動對俄制裁，俄羅斯或會減少天然氣等能源供應作為對抗手段令市場擔憂。

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據分析，日本政府將要求擁有液化天然氣的國內企業提供協助，以滿足對歐洲的供應。經濟產業大臣萩生田光一在上周五（4日）的記者會表示，將優先向日本國內供應。據能源行業相關人士介紹，使用暖氣較多的2月容易出現LNG供需吃緊現象。

美國和歐盟周一（7日）在美國首都華盛頓召開了能源磋商會議，確認為防備在烏克蘭問題上與俄羅斯的對立激化，將加強旨在確保歐洲天然氣供應的合作，日本將加入其中。

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責任編輯：黃苑筠