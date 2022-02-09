▲ 【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策 損害國際金融中心的吸引力

第五波疫情下，香港政府收緊防疫政策，並擴大疫苗通行證範圍。牛津經濟研究院認為，香港將與內地通關排在首位，而內地一直奉行「清零」政策，因此估計香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策，而嚴格的國際通關限制會持續，窒礙國際連繫及對旅遊業構成衝擊，因此預期香港的「清零」政策會損害經濟復甦及作為國際金融中心的吸引力。

牛津經濟研究院指，雖然零售銷售改善，本土商業亦逐步適應新常態，但預期今年零售銷售會持續低於疫情前水平，而嚴厲的防疫措施，會阻礙旅客來港，而最新的第五波疫情會進一步拖累零售業。

除出行限制，中美關係緊張及實施港區國安法，也對市場情緒構成影響，增加人才流失及企業撤離的風險，並會對外國投資及創造就業產生負面影響，對香港的中長期增長前景構成挑戰，而自BNO移民計劃推出後，大量港人移至英國，但內地專才及中資湧入香港，將會紓和有關影響。

牛津經濟研究院認為，現時香港仍可維持其國際金融中心地位，仍未見到銀行體系有大額資金流走，雖然企業正在重新安置員工及某些部門，但未見有企業撤離。「我們認為香港將能利用其作為進出中國的主要門戶地位，但目前缺乏國際連繫及實施國安法，或影響外資信心。」

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