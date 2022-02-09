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【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力

宏觀解讀 18:23 2022/02/09

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【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力

第五波疫情下，香港政府收緊防疫政策，並擴大疫苗通行證範圍。牛津經濟研究院認為，香港將與內地通關排在首位，而內地一直奉行「清零」政策，因此估計香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策，而嚴格的國際通關限制會持續，窒礙國際連繫及對旅遊業構成衝擊，因此預期香港的「清零」政策會損害經濟復甦及作為國際金融中心的吸引力。

惠譽削本港經濟增長預測至1.5%【下一頁】

牛津經濟研究院指，雖然零售銷售改善，本土商業亦逐步適應新常態，但預期今年零售銷售會持續低於疫情前水平，而嚴厲的防疫措施，會阻礙旅客來港，而最新的第五波疫情會進一步拖累零售業。

除出行限制，中美關係緊張及實施港區國安法，也對市場情緒構成影響，增加人才流失及企業撤離的風險，並會對外國投資及創造就業產生負面影響，對香港的中長期增長前景構成挑戰，而自BNO移民計劃推出後，大量港人移至英國，但內地專才及中資湧入香港，將會紓和有關影響。

香港1月PMI降至48.9、近一年首穿榮枯線【下一頁】

牛津經濟研究院認為，現時香港仍可維持其國際金融中心地位，仍未見到銀行體系有大額資金流走，雖然企業正在重新安置員工及某些部門，但未見有企業撤離。「我們認為香港將能利用其作為進出中國的主要門戶地位，但目前缺乏國際連繫及實施國安法，或影響外資信心。」

相關文章：【疫苗通行證】政府加辣谷針、實施最嚴格防疫措施　人力資源顧問警告威脅香港增長前景

相關文章：【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間　降九龍倉置業目標價

 

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經濟 疫情 防疫措施 國際金融中心 港區國安法 國安法 出入境管制 中美關係 金融 香港

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