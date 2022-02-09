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【中移動 941】券商接力唱好 中移動A股漲停 H股今年累升近24%

股樓投資 18:23 2022/02/09

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多家券商發表研究報告唱好中國移動（00941），股價高見58.5元，創近兩年新高，最多升4%，收報57.9元，升2.9%，成交額40.7億元，年初至今累升23.7%。中移動A股（滬﹕600941）更漲停，為A股上市以來首次並創新高。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

中金認為，中移動和中國廣電共建共享建成700MHz5G基站20萬站，中移動有望降低5G網絡建設成本，鞏固網絡覆蓋優勢。該行予其「跑贏行業」評級，目標價70元，相當於預測今年市盈率10.3倍。

券商予中國移動投資評級及目標價：

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該行指，中移動用戶規模與ARPU（每用戶平均收入）值雙雙提升，基礎電信業務提振，而公司聚焦產業互聯網創新，有望受益於新基建浪潮與產業數字化紅利。該行預計，公司盈利穩定，持續高派息，業績企穩向好，現金流穩定充沛，派息有望穩健提升。

同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

該行估計，中移動於2021年至2023年每股淨利潤分別5.4、5.88及6.55元人民幣；每股股利分別3.37、3.53及4.26元人民幣；股息收益率各5.6厘、6.1厘及7.3厘。

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記者：郭秀慧

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