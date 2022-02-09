【二手樓價】元朗尚悅兩房618萬低市價成交　業主持貨3年僅升值3%

最近疫情急速擴散，窒礙睇樓活動，二手成交量也受挫。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月至今只錄得13宗二手成交，市況冷清。政府新近收緊防疫措施，相信短期內樓市氣氛進一步受挫。

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王勤學表示，屬熱門上車屋苑的尚悅，本月暫只錄得3宗成交，包括1座中高層D室，實用面積425平方呎，兩房間隔，叫價620萬元，新近以618萬元易手，較市價低約2%，折合實用呎價14,541元。據了解，買家為上車客，鍾情上址內櫳企理，景致開揚，議價後立即承接。

據悉，原業主於2018年11月以598萬元買入單位，持貨3年多轉售，賬面微利20萬元，單位升值約3.3%。

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